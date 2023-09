Dani Mateo revela lo que hacía para tirar la basura un presentador muy famoso: "¡Qué puerco!"

'Zapeando' es un espacio informativo que suele destacar sobre el resto por dar un toque de humor a la actualidad. Asimismo, la relación entre los colaboradores también suele formar parte del espacio, dado que siempre se están metiendo los unos con los otros y lanzando bromas.

Este jueves, como es habtual, Dani Mateo se encontraba frente al programa junto a Lorena Castell, Miki Nadal, Quique Peinado y Cristina Pedroche. Tras informar de algunas noticias del momento, el conductor del espacio de La Sexta lanzó una pregunta a sus comapañeros a raíz de una llamativa noticia.

"¿Habéis tenido problemas con vecinos alguna vez?", quiso saber el presentador. "El típico de cuando te vas a subir al ascensor y no lleva la mascarilla... No, yo no me lo he encontrado...", decía por su parte Lorena Castell, a la vez que se mostraba muy irónica. "¿Eres tú o que?", prguntó Quique Peinado, intuyendo que a eso se debía la reacción de su compañera.

"No, yo no. Yo no", insistía la colaboradora, dejando algo descolocado a Peinado. "Yo no digo nada, no sé. No me molesta", reconocía Castell. Fue entonces cuando el presentador se aventuró a contar una anécdota sobre un compañero de profesión que le contó que él era el vecino que daba problemas. Dado que fue un secreto que compartieron, en un principio, el comunicador se negó a contarla





"Un famoso presentador de televisión que me confesó..."

Ante la insistencia de sus compañeros, Mateo cedió: "Hay un famoso, muy famoso presentador de televisión que me confesó que, cuando vivía con unos amigos en el piso, por no bajar la basura la metían en el ascensor y la daban al bajo", contaba, dejando muy sorprendidos a todos los colaboradores que se encontraban en el plató y haciendo hincapié que es un "presentador muy famoso".

"Y la dejaban allí", concretaba el presentador, dejando claro que la basura se quedaba en el bajo y nadie sabía qué pasaba con ella. "Vivía en un tercero", agregaba Mateo. "Jolín tío, pero es muy mal", opinaba Castell, mostrando una expresión de desagrado. "¿Sabes quién es?", le preguntó Mateo, lo que ella negó. Es por esto por lo que el presentador se lo dijo al oído para que el resto no lo escuchase.

"El Gran Wyoming", supuso Miki Nadal, aunque ninguno de los comunicadores que lo saben lo confirmaron. "¿Qué dices?", reaccionó la colaboradora muy sorprendida al conocer el nombre del famoso presentador de televisión. "Si nos lo contó", le dijo Mateo a Castell ante su sorpresa. "¿Ah, sí? Es que a mí se me olvidan tanto las cosas. ¡Qué fuerte! ¿No? ¡Qué puerco!", zanjaba la teruliana.