El error que cometes al meter la comida en la nevera: proliferan las bacterias

¿Cuántas veces hemos aprovechado un momento libre en casa para preparar comida para varios días? Pensamos que, una vez cocinada, podemos almacenarla y conservarla fácilmente en la nevera, ya que tenemos la falsa concepción de que los alimentos se conservarán perfectamente durante varios días en ese espacio frío. No obstante, lo que no muchas personas saben es que el frío no siempre protege contra las amenazas de patógenos, y menos cuando se trata de alimentos recién cocinados y calientes.

El error que deberías evitar al meter la comida en la nevera

Se trata de una de las causas más comunes de las intoxicaciones alimentarias es l enfriamiento inadecuado de los alimentos que ya están cocinados. Independientemente de que se haya cocinado un producto, éste sigue albergando diversas bacterias. De no conservarlo correctamente o seguir un proceso de enfriamiento adecuado, las bacterias podrían reproducirse.

Por ese motivo, varios estudios de Estados Unidos aseguran que introducir alimentos todavía calientes o recién cocinados en la nevera pueden favorecer el desarrollo de las bacterias. Por ese motivo, se recomienda dejar que se enfríen antes. De hecho, si introduces alimentos recién cocinados es la nevera supone que haya una subida rápida de la temperatura del interior, por lo que crece el riesgo de que se contaminen el resto de alimentos. En este sentido, si no tienes otra alternativa, te recomendamos que lo coloques en las baldas más altas de la nevera, ya que afectará menos al resto de productos. Hay que tener en cuenta que el vapor de los alimentos calientes lleva a una condensación, lo cual va a formar gotas de agua e incluso hielo en la nevera.

El exceso de humedad puede favorecer al crecimiento de moho y hongos, además del deterioro del resto de alimentos. Si tu objetivo es que se enfríe lo más rápido posible, lo recomendable es fraccionar la cantidad de comida para que, al haber menos cantidad, puedan enfriarse antes.

¿Cómo guardar entonces la comida caliente?

Para poder enfriar o refrigerar estos alimentos, lo mejor es dejarla reposar en el exterior en torno a dos horas antes de introducirla en la nevera. También puedes introducirlo en un envase hermético (mejor si es de vidrio) y enfriarlo usando el baño maría con agua muy fría. Recuerda que no deberás guardar un plato cocinado durante más de cinco días en la nevera, ya que en ese período de tiempo pueden reproducirse las bacterias.