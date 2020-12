Consigue ahorrar con el sencillo truco de envasar tus comidas al vacío en casa

El envasado al vacíonos permite conservar los alimentos durante un largo periodo de tiempo, por lo que nos permite ahorrar tiempo en nuestra cocina.

¿Cuáles son los alimentos que podemos envasar al vacío?Carnes, pescados, frutas, elaboraciones como mermelada, sopas o guisos. Se trata de una técnica muy sencilla que permite mantener las carnes y los pescados hasta dieciocho meses, los quesos veinticuatro meses, y las verduras hasta dos semanas.

POR QUÉ ENVASAR AL VACÍO

Cuando los cocineros se refieren al envasado al vacío, destacan que es una técnica muy utilizada porque los productos mantienen las mismas propiedades que cuando están recién hechos y por supuesto, el mismo sabor y frescura.

Las carnes y los pescados mantienen su dureza y su textura, además no se produce la oxidación provocada por el oxígeno, por lo que los alimentos no entran en estado de putrefacción. Además, los microorganismos no se desarrollan porque no tienen oxígeno para vivir.

PLATOS LLENOS DE SABOR

Según los nutricionistas, las múltiples ventajas que tiene estatécnica, a diferencia del congelado, es que no absorbe los olores de los productos con los que lo guardamos.

Gracias a esta técnica, los alimentosno se deshidratan, por tanto, conseguiremos mantener todo el sabor. Por todos estos motivos, en las cocinas profesionales es muy fácil encontrar máquinas para envasar al vacío. Aunque si no disponemos de este utensilio, no pasa nada. Podemos envasar desde casa con una técnica rápida y muy fácil.

CÓMO ENVASAR AL VACÍO EN CASA

Para envasar al vacío, hay una forma muy sencilla. Solo necesitaremos un envase grande, donde vertiremos agua fría dentro. También necesitamos una bolsa con cierre hermético donde meteremos el alimento que deseamos envasar al vacío. Después la cerraremos con el cierre hermético dejando una pequeña abertura para que salga el aire.

Después, introduciremos lentamente la bolsa en el agua. La presión del agua es lo que va a expulsar el aire de la bolsa por esa pequeña abertura que hemos dejado previamente hasta llegar al cierre hermético de la bolsa. Luego la cerraremos y ya tendremos el alimento envasado al vacío.

¿Y LOS GUISOS?

También es posible envasar platos preparados, como un cocido o unas lentejas. Para envasar platos elaborados, debemos recurrir a botes de cristal. También resulta muy fácil. Antes de comenzar a rellenarlos, debemos esterilizarlos. Para ellos, los pondremos en agua hirviendo sin la tapa durante unos veinte minutos.

De esta forma, conseguiremos que no haya microorganismos que contaminen los alimentos. Debemos tener en cuenta que la comida esté bastante caliente para envasarla al vacío. Una vez preparada, llenaremos el bote del todo, lo taparemos y cerraremos con fuerza. Para cerrarlo al máximo posible, podemos ayudarnos de un paño de cocina. Una vez cerrado el bote, lo pondremos boca abajo para que quede al vacío.

Una vez que el bote esté frío, le daremos la vuelta. ¿Cómo sabemos si el vacío se ha hecho correctamente? Muy sencillo, veremos en el centro de la tapa una especie de curvatura hacia dentro. Así de fácil y de económico.

