El error de la OMS con la transmisión por el aire del coronavirus que podría resultar fatal

La OMS ha defendido últimamente que el coronavirus no se transmite por el aire. Sin embargo, parece que esta postura no es compartida por los científicos. Lo cual quiere decir que podríamos no estar protegiéndonos frente al virus de manera adecuada.

Entre los expertos que sí consideran que los aerosoles son un problema en relación con el covid-19, está el español José Luis Jiménez. “Lo acepten o no, la evidencia es apabullante: los aerosoles dominan la transmisión”, ha llegado a reconocer en unas declaraciones que recoge Nius.

Aunque la OMS siempre ha hablado de que son las secreciones de boca y nariz las peligrosas a la hora de contagiar, con los dos metros de distancia como consecuencia, los aerosoles también importan. Como estos son más pequeños que las gotas que expulsamos al estornudar, toser o hablar, pueden quedar suspendidos en el aire y viajar a distancias mucho mayores que los dos metros.

“No se puede descartar la transmisión por aerosoles, particularmente en estos lugares interiores donde hay espacios abarrotados y con ventilación inadecuada donde las personas infectadas pasan largos períodos de tiempo con otros”, se aseguró desde la OMS para recular con respecto a la postura inicial sobre los aerosoles. Eso sí, sin abogar claramente por esta vía de transmisión.

Lo mismo ha ocurrido con los CDC de Estados Unidos, que incluso retiraron un documento en el que sugerían la importancia de los aerosoles a la hora de transmitir el coronavirus.

“La transmisión por aerosoles sigue siendo minimizada a pesar de la abrumadora evidencia de que es mucho más importante que la transmisión por gotas para el SARS-CoV-2”, recalca Jiménez de nuevo en Nius. “Las gotas no pueden explicar que haya tantos contagios dentro, y no fuera. Si nos contagiásemos sobre todo por gotas, los contagios serían muy parecidos en interiores y en exteriores. Y los casos de supercontagio que ha habido hasta ahora, además, solo se explican por los aerosoles, no se pueden explicar por las gotas”, añade también el científico.

Por eso, “hay que evitar interiores” y “todo lo que se pueda, hay que hacerlo en el exterior”. “En interiores, siempre va a haber más riesgo. Pero si no queda otra, hay que hacer lo mismo que haríamos si no quisiéramos respirar el humo de alguien que fuma: pasar el menor tiempo posible en ese espacio cerrado, con el menor número de personas posible, y llevar siempre la mascarilla bien ajustada”, recomienda, además, Jiménez.

Por increíble que parezca, la oposición de la OMS y de los CDC a la transmisión por aerosoles es centenaria. “A la OMS le da miedo, incluso, por un tema práctico: porque en algunos países no tendrían mascarillas para todos. Y porque supondría que las medidas que se están tomando hasta ahora serían insuficientes”, asegura el científico español.

“No es verdad que solo las (enfermedades) muy contagiosas se transmitan por el aire”, ya que el coronavirus, según Jiménez, “se transmite básicamente por aerosoles”. A su juicio, hay otro error importante con respecto a los aerosoles: “Decir que los aerosoles son menores de 5 micras es como decir que la tierra es plana. No importa que lo diga la OMS. Los aerosoles pueden llegar hasta las 100 micras”.

“Quienes niegan esta transmisión no entienden de física ni saben de aerosoles, ni cómo se extienden ni cómo contagian. Que la OMS siga diciendo esto muestra que no tiene ni idea de aerosoles, no podemos confiar en que su información sobre aerosoles sea la correcta”, sentencia, por tanto, Jiménez. La duda sobre los postulados de la OMS es, tras leerle, razonable.