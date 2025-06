Pablo Torre, "dolido" con Hansi Flick: "Creo que no fue justo conmigo y se lo dije"

Pablo Torre, antes de afrontar el Europeo sub-21 con España, ha repasado en 'Sport' la que ha sido su tercera temporada como jugador del Barcelona, una campaña en la que no ha tenido un gran protagonismo a las órdenes de Hansi Flick.

"No he tenido todos los minutos que me gustarían, pero han sido tres años en equipos con mucha exigencia. Cuando he jugado he estado muy bien y creo que he merecido mucho más", empezó diciendo. Y añadía: "Entrenar día a día con gente de primer nivel me ha hecho crecer".

El centrocampista se mostró "agradecido" con Xavi Hernández, quien apostó por él para ficharle para el Barcelona. Y sobre su cesión en el Girona, aseguró que "creció físicamente" y que la dinámica de victorias del equipo le impidió jugar más.

Por otro lado, Pablo Torre se mostró algo más crítico con Hansi Flick. "Hablamos y me dijo que iba a ser difícil tener minutos, era algo que sabía. Pero te quedas con la esperanza de aprovechar todos los minutos posibles", explicaba sobre la llegada del técnico alemán al Barça.

Y agregaba: "Al final fue una decisión que tomé con toda la gente que me rodea y ha sido una temporada increíble. Aunque ha sido una pena lo de la Champions".

El centrocampista, además, reflexionó sobre la falta de minutos y se mostró "dolido". "Creo que podía haber jugado más, creo que me lo gané. Había mucha competencia y era difícil entrar en el equipo, pero creo que no fue justo y se lo dije", comentó.

Para finalizar, señaló: "Creo que cuando jugaba no desentonaba. Al final, son cosas que elige el entrenador y que no es una tarea fácil. Respeto sus decisiones, pero muchas veces no las he comprendido".

Pablo Torre también habló en 'Sport' sobre su futuro y afirmó "estar centrando en el Europeo", que no quiere "pensar más allá" y no ha querido desvelar si ha hablado con Deco o si ha recibido alguna oferta.