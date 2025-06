La reflexión de Pep Guardiola sobre la derrota: "Quiero sufrir, dormir mal, sentirme mal..."

Guardiola seguirá en el Manchester City pese a los rumores que le situaban fuera del club según terminase la presente temporada: se hablaba, especialmente, del puesto de seleccionador en Inglaterra, pero su deseo de dirigir a un combinado nacional tendrá que seguir esperando. El técnico catalán debería, al menos de momento, seguir cumpliendo con su contrato en vigor hasta junio de 2027.

En una temporada mala para el club, en la que no fue capaz de ganar un solo título, quedó fuera de la Champions en la repesca para los octavos de final y sufrió para terminar entre los cuatro primeros en la Liga inglesa, que dan acceso para la edición de la Liga de Campeones 2025-2026.

EFE Pep Guardiola, durante un encuentro con el City

Quizás, por eso llamó la atención, en una entrevista concedida a la agencia Reuters, su particular reflexión sobre el sufrimiento: "Quiero sufrir cuando no gano partidos. Quiero sentirme mal, quiero dormir mal. Quiero que me afecte cuando las cosas se ponen feas. Me enfado, la comida me sabe mal, y no necesito comer mucho porque necesito sentir esa ira. Porque si no la sintiera, ¿qué sentido tendría? Ganar o perder... Estamos en este mundo para experimentar cosas diferentes", dijo el de Santpedor, acostumbrado a sumar títulos prácticamente en cada año.

Cuando las críticas vienen de fuera puede obviarlas y seguir su camino bajo la batuta de la autoexigencia: "No me interesa desmentir a los críticos. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo, no quiero tener la misma sensación que la temporada pasada. Porque cuando ganas, el vino sabe mejor después, duermes mejor. No conozco a ningún entrenador que pierda partidos y duerma como un bebé. Eso no pasa. Y es parte de nuestra vida", afirmó.

También quiso dejar claro que su exitosa trayectoria como entrenador no le ciega ni le transforma: "Caer y levantarse, caer y levantarse. Ese es el mayor éxito. Los ganadores son aburridos. Es bueno ver a los perdedores; ahí es donde realmente se aprende. ¿Creen que me siento especial por haber ganado tantos títulos? ¡No! La única persona especial es un médico que salva vidas o el que inventó la penicilina. ¡Ese es un genio! ¿Yo? ¡Vamos!".