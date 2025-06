Diego Garrocho: "Es lamentable que hayamos asumido con tanta naturalidad que podemos tratar y educar de forma desigual"

¿Por qué es tan importante que haya un único modelo de selectividad en toda España? Esta semana miles de jóvenes se están examinando de selectividad, un verdadero rito de paso que de alguna manera certifica su entrada en la vida adulta. El examen de acceso a la universidad es casi una forma de debut en el contrato social. Por primera vez, o casi, chicos que rozan la mayoría de edad se presentan ante el Estado para mostrar sus credenciales y su esfuerzo. Esta justa reciprocidad es con la que compiten y con la que se presentan para poder escoger, conforme a la ley de oferta y demanda, unos estudios.

El mecanismo es razonable, pero sabemos que está trucado. Hay colegios que inflan las notas y comunidades autónomas donde la prueba resulta más sencilla. Eso sí, una vez realizado el examen, España funciona como un distrito único. Cualquier estudiante puede escoger cualquier universidad, esté donde esté. Este defecto ha hecho que, con buen criterio, cada vez más personas insistan en la necesidad de avanzar hacia un modelo de examen común y criterios de corrección unificados. Y es justo que así sea.

Sin embargo, creo que existen aún más razones para defender la conveniencia de un examen único y para caminar hacia unos contenidos educativos más comunes. Porque un currículum educativo no es sólo un conjunto de materias, es un ideal de ciudadanía. Define qué conocimientos y competencias consideramos deseables para las personas del futuro. Es una insensatez pensar que lo que es bueno para una niña de Donosti no deba conocerlo un chico de Cádiz. O viceversa, aquello que enriquece el espíritu de un chaval extremeño no puede resultar ajeno para una joven de Galicia.

De modo que es lamentable que en España hayamos asumido con tanta naturalidad que podemos tratar y educar de forma desigual a los ciudadanos del mañana. De modo que esta desigualdad debería repararse con mucha urgencia.