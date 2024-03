Un joven envuelve su casa en papel de aluminio y esta es la reacción de su madre al verlo: "¿Estamos locos?"

Las bromas le dan algo de chispa a nuestro día a día, siempre y cuando se hagan de buen gusto y, desde luego, sin mala intención. No ha sido el caso del joven tiktoker @thatguymaks, cuya cuenta se basa en gastar todo tipo de bromas. Algunas, sin embargo, han llegado demasiado lejos, especialmente para sus padres.

De envolver su casa con papeles con la cara de Taylor Swift a hacerlo con la cara de Donald Trump. En cada vídeo gasta algún tipo de broma, que para sus padres no son de buen gusto. En este vídeo, en cuestión, acaba con la paciencia de su madre.

El joven escribió junto al vídeo: "Tardé una eternidad... ahora necesito dormir". Un vídeo que acumula más de un millón y medio de 'me gusta', casi 50.000 comentarios y tiene 28 millones y medio de reproducciones en TikTok.





Envuelve su casa en papel de aluminio y esta es la reacción de su madre al verlo



"Envolví la casa de mis padres con papel de aluminio y esta fue su reacción", escribió el joven. En el vídeo, efectivamente, puede verse absolutamente todo el interior de la casa cubierta en papel de plata, como es comúnmente conocido.

Desde el sofá hasta los cojines; las paredes, las sillas y la mesa de la sala de estar. También cubrió toda la cocina, las encimeras y hasta la fruta que descansa sobre un frutero. Lo único que, a priori, no parece haber envuelto es una pequeña planta de interior. La siguiente imagen es la madre del joven, quien entra a la estancia y no puede ocultar su sorpresa. Con las manos en la cabeza, la mujer procede a desenvolver algunos de los objetos de la cocina. De hecho, en un momento concreto del vídeo, la madre estalla contra él e intenta darle un golpe con una sartén, uno de los pocos objetos que no parece estar envuelto en papel.

Finalmente, la mujer empieza a desenvolver algunos cojines y se sienta sobre el sofá, también forrado, mirando a su alrededor la desoladora escena.





Un vídeo que, desde luego, ha generado mucha indignación entre los usuarios que han visto este vídeo. "Solo puedo pensar en lo contaminante que es el papel de aluminio", asegura una joven.

"Tener dinero e ignorancia explicado en un vídeo", ha reprochado otro. "¿Estamos locos?", es la pregunta que se ha hecho otra seguidora.

Una profesora de Murcia comparte la respuesta de su alumno de 7 años y se hace viral: "Se merece un 10"

Pese a que en TikTok se publican todo tipo de contenidos, hay muchos que son realmente enternecedores o incluso divertidos, como el caso de esta profesora de Murcia.

En el vídeo de TikTok publicado en su cuenta @analisonmart, la joven profesora asegura que "así todos los días". A continuación, muestra la respuesta de este alumno. La profesora no puede contener la risa al leer la respuesta de este alumno. A la pregunta de destacar lo que más le llama la atención de la fotografía, él asegura "que haya un calvo como mi padre".





"Os juro que lo que más me cuesta de ser profesora es no reírme ante estas cosas", asegura ella. No obstante, hay quienes también se dieron cuenta de otra ingeniosa respuesta.

Pide a los alumnos: "Marca en relación con la noticia que has leído. ¿Te ha parecido que trataba un tema interesante?". El niño, siendo totalmente sincero, respondió "poco".





"Su sinceridad", destaca una usuaria al leer esta segunda respuesta. La profesora responde: "Él cumplió con lo que se le pidió".

De hecho, en las respuestas se pueden ver todo tipo de respuestas, pero la gran mayoría destacan la originalidad y sinceridad del alumno. "Hombre, en el anunciado pone "observa la foto que acompaña la noticia". No veo fallo en su lógica, lo que diga la noticia le da exactamente igual", asegura otra seguidora.

"Te ha dicho lo que más le ha llamado la atención de la foto, si pone un enunciado ambiguo es lo que hay" y "Se merece un 10. El niño dice su verdad, es lo que más le llama la atención", agregan otros dos usuarios.