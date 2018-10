El emocionante vídeo que da esperanza a los pacientes de Pakinson

El vídeo fue subido a la red social twitter por el periodista norteamericano Kevin Williams. En él se observa a un hombre de mediana edad, miembro retirado de la Royal Marine británica, que padece un fuerte temblor en los brazos a causa de la enfermedad de Parkinson. Las imágenes del emocionante vídeo hablan por sí solas y emocionan hasta al más insensible.

En el tuit publicado por el periodista norteamericano se puede leer lo siguiente: "Un miembro retirado de la Royal Marine que padece de la enfermedad de Parkinson degenerativa. Mira el momento en el que su vida cambia para siempre después de que se le aplique una terapia tecnológica contra la enfermedad que le cambia la vida".

A retired Royal Marine suffering from the degenerative Parkinson’s Disease. Watch the moment his world was changed forever after undergoing a life-changing therapy for Parkinson’s using Technology pic.twitter.com/amODSeE8IJ