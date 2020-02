Ducha por la mañana o por la noche ¿qué es más saludable?

Es una cuestión en la que no nos ponemos de acuerdo. Mientras que algunos prefieren meterse directamente en la ducha por la mañana, otros prefieren posponerlo para antes de acostarse. Pero las cosas no son blancas o negras, tienen matices y en este caso elegir cualquier opción depende de muchas variables.

Ambas opciones "aportan beneficios", explica a cope.es la doctora Alicia Taboada Duró, médico de familia y miembro de Doctoralia. Por la mañana, la ducha "ayuda a despertarse y activa nuestro organismo, sobre todo si logramos terminar con un buen chorro de agua fría, lo ideal entre 24 y 30 grados". Enfriar las extremidades "provoca un efecto de vasoconstricción que interrumpe la inercia del descanso, sube la tensión y contrarresta el sistema parasimpático cerebral, que es el que controla todo lo relacionado con el sueño".

Por la mañana, la ducha activa nuestro organismo

Por el contrario "si sufrimos de insomnio" una ducha nocturna con agua caliente nos ayudará a "relajarnos". Eso sí, "por encima de 38 grados y una hora y media antes de acostarnos" ya que el calor provoca una "vasodilatación".

Otras causas que nos llevarán a escoger entre ducha matutina o ducha nocturna es la higiene. "Si la persona tiene un trabajo que le hace sudar, o trabaja con materiales que ensucian, lo lógico es que cuando llegue a casa se de una buena ducha". De la misma manera, hay gente que suda mucho por la noche, como algunas mujeres en la menopausia, "entonces la ducha matutina será imprescindible".

Argumentos hay para todos los gustos y condiciones, pero lo que sí que está claro es que tanto si la ducha es nocturna como diurna "no debe durar más de 10 minutos". Además se debe de poner especial énfasis a las zonas más 'rebeldes' como las axilas, pies o genitales.

En el caso de los niños es preferible la bañera y por la noche ya que les ayudará a conciliar el sueño

¿Ducha o baño? "Si es matutina y para despertarnos, mejor la ducha. Es preferible dejar la bañera para la noche con el fin de facilitar nuestro rélax".

En el caso de los niños, la doctora aconseja "bañera y por la noche, ya que les ayudará a conciliar el sueño".