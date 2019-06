Diez consejos para vivir un festival mejor que un influencer 

"Yo me emborracho de bulería, de cante bueno, de alegría". Ya lo decía Lola Flores, que era auctoritas prescribiendo saber popular. La Faraona sabía bien cómo disfrutar de un concierto. Ahora, con la llegada del solsticio de verano, queda inaugurada definitivamente la temporada de festivales. Y aunque el torbellino de colores ya no está para abrirnos una sonrisa en canal con sus consejos, sí los influencers, que se han convertido en líderes de opinión en tiempos de Instagram.

Porque ir a un festival no solo es elegir un buen cartel y dejarse llevar. Los preparativos que encierran estas citas se han convertido en todo un ritual. Al menos para muchos asistentes, que someten a escrutinio desde la ropa que ponerse hasta qué protección solar usar.

Sin duda, quiénes llevan la batuta son los influencers. Se pasan el verano de festival en festival, luciendo el atuendo perfecto que cosechará miles de corazones de sus fieles seguidores.

Por eso, Ron Brugal ha creado un decálogo con 10 consejos para vivir un festival mejor que un influencer. No en vano, según un estudio realizado por la compañía, al 64% de los jóvenes españoles les gustaría convertirse en influencers de manera temporal para vivir, entre otras experiencias, la de acudir a festivales de música con trato VIP.

Marco Llorente, Pitty Bernad, Susana Banana y José Báez, expertos en diferentes áreas del mundo digital, han compartido sus consejos en este decálogo realizado en el marco "Festivaleando con Brugal".

Interior del Festival de Les Arts en ValenciaJosé Báez

1. Elige bien el festival

En España hay más de 800 festivales de música. Por eso, es imprescindible seleccionar bien el evento musical al que asistir. Ello dependerá del estilo de música o del tipo de festival. Por ejemplo, los hay de electrónica, de indie, de rock, en la playa, en el interior... La clave es elegir el que más se ajuste a los gustos y coordenadas del consumidor.

2. Antes de ir estudia los horarios

Es importante planificar los días del festival para ver los conciertos que más interés suscitan y evitar así que se solapen.

3. Haz una buena playlist

Los artistas que van a los festivales suelen ser bastante conocidos, pero no es inusual descubrir bandas nuevas. Para ir preparado el terreno, lo mejor es crear una playlist con todos los temas que pueden sonar. No obstante, si llegada la hora uno no te sabes la canción, Marco Llorente recomienda que “mejor no la cantes, siempre será mejor bailarla”.

4. El alojamiento, siempre cerca del festival

Para vivir una experiencia cómoda, lo mejor es elegir un hotel u apartamento que quede cerca del recinto de los conciertos. De esta forma, uno se podrá ir a duchar con celeridad o podrá echar una cabezada o ir a comer algo sin perder demasiado tiempo. Además, la cercanía de los alojamientos facilitará enormemente el regreso al final de la jornada.

5. Prepara tus mejores modelitos

Si realmente quieres vivir un festival como un influencer, es de suma importancia elegir bien el outfit. “Leggins de ciclista, faldas midi, sudaderas oversize, las típicas Converse o unas botas cowboy. Toma nota de los estilismos de moda y, antes de hacer la maleta, haz una lista con los modelitos que te vas a poner por días para que no te olvides de nada en casa”, afirma Susana Banana, influencer especializada en moda.

6. No te olvides de los complementos

Sombreros, gafas, collares, anillos, gorras, pulseras y, por supuesto, purpurina. Además, no hay que olvidarse de una riñonera o mochila para tener las manos libres. Según los expertos, tan importante es un buen outfit como con qué se acompañe.

7. Lleva una batería externa

Imagina estar viendo el concierto del cabeza de cartel, sacar el móvil para hacer un vídeo y estar sin batería. Según Pitty Bernad, influencer y youtuber, “para disfrutar al máximo del festival, poder grabar videos y subirlos a Instagram, lo mejor que puedes llevar es una batería externa. Así tu móvil no te dará sorpresas desagradables".

8. Las mejores fotos, al anochecer

El fotógrafo José Báez recomienda “hacer las fotos por la tarde y al anochecer”. Para crear la instantánea perfecta, también se recomienda añadir elementos característicos del festival, como el escenario de fondo o el logotipo.

9. Elige una buena ubicación para ver los conciertos

Esto no siempre significa estar en primera fila, sino saber elegir bien dónde situarse para que el sonido sea bueno y tener buena visión del escenario.

10. Elige un punto de encuentro

Puede que con la emoción de los conciertos acabes perdiendo a tu grupo. Por eso, es imprescindible establecer un punto de encuentro para que si os perdéis, la cobertura no funcione o no haya red, podáis volver a encontraros con facilidad.