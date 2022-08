"Diez arroces que le dan una paliza a la paella": un tuitero abre el debate sobre el mejor arroz de España

La paella valenciana es por antonomasia el arroz más conocido de España y sin duda uno de los platos señera de la gastronomía española en el mundo. Una fama que genera también polémica, por la cantidad de arroces que se anuncian como "paella" sin contrar con los ingredientes canónicos, lo que suele despertar las iras de los valencianos más sentidos. Pero un tuitero ha decidido abrir en redes el debate sobre si hay o no arroces en España que merecen el reconocimiento que recibe el buque insignia de la comida levantina.

Estas son las propuestas de Javi López para desbancar a la popular paella:

Se trata de una receta típica del interior de la provincia de Alicante, de la zona del Vinalopó. Se vale del sarmiento, una rama de la cepa de la vid, que genera un fuego muy especial, ideal para cocinar arroces, El plato incorpora además dos productos típicos del campo alicantino, el conejo y los caracoles. Su elaboración tiene cierta dificultad, ya que los caracoles requieren de una preparación específica para poder disfrutar de su sabor.

Como su nombre indica, es un plato típico de la Región de Murcia, de la zona del Mar Menor. Guarda similitud con el conocido como arroz a banda, Es un plato elaborado con un fondo de pescado y ñoras. Con el caldo se cocina el arroz y, por separado, un pescado desmenuzado, que luego se sirve para acompañar al arroz junto al clásico alioli.

Un arroz relativamente sencillo de elaborar, a partir de un fumet y un sofrito de tomate con guindilla y pimentón. Incorporas las gambas y calamares previamente sofritos y más tarde el bogavante. Una delicia para los amantes del buen arroz y el marisco.

El ingrediente indispensable que convierte a este arroz en único es la tinta de calamar, que le da ese color característico que tanto atrae a algunos y aleja también a otros. Normalmente se utiliza una base de morralla en el caldo, un sofrito de cebolla y sepias y calamares. Es un clásico del Mediterráneo español.

5. Arroz meloso de secreto ibérico con boletus y trufa (Alicante y Levante)

Este rico plato incorpora tres ingredientes de mucha calidad y sabor, como son el secreto ibérico, el boletus y la trufa. Sobre una base de ajos, ñoras y tomate, se elabora este manjar en el que el producto es el protagonista.

Esto es un poco de trampa, porque este plato no pertenece a la tradición de la gastronomía española, sino a la de otra gran referencia culinaria, Italia. En este caso, las protagonistas son otra vez la setas y la trufa, con el añadido del queso parmesano, clave en cualquier risotto.

Otro plato llegado de la Comunidad Valenciana, que aprovecha la alcachofa, uno de los productos más sabrosos del campo español. Cocinamos el pato a fuego súper lento para fundir la grasa, conservamos las alcachofas peladas en agua fría con limón para que no se oxiden y ya solo queda elaborar este rico arroz.

Un clásico que podemos encontrar en muchos chiringuitos de la gastronomía española y que se elabora también en muchas casas. No pueden faltar productos como el mejillón, las gambas y las almejas. La versión low cost del arroz con bogavante.

9. Arroz caldoso con rabo de toro (principalmente en Valencia)



Aquí me la estoy jugando, porque este es un arroz mítico del que he oído mucho hablar, pero aún no he probado.



No obstante, SEGURÍSIMO 100% que está mejor que la paella ??



Arroces 9 / Paella 0