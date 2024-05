Le dice a su jefe que ha tenido un accidente con el coche y no puede creer su respuesta: "Me arrepiento"

Los bares son, para muchos españoles, un lugar que visitan con asiduidad. Por muchos motivos, pero entre ellos, destaca que son espacios en los que se reúnen para celebrar y que, en multitud de ocasiones, permiten dejar aparcada la rutina. Existe una cuenta en X, anteriormente Twitter, en la que descubrimos historias de todo tipo protagonizadas por camareros. Como imaginarás, la cuenta se llama @SoyCamarero.

En una de sus últimas publicaciones, adjuntan un mensaje que enfadaba a los usuarios de la red social anteriormente mencionada. La historia comienza cuando, en una conversación de WhatsApp, la empleada de un bar avisa a su jefe de que ha sufrido un accidente de tráfico. Rápidamente, le envía la copia de unos documentos médicos para justificar que no podría acudir a su puesto de trabajo.

Dos horas después, su jefe le responde. Y no puede creer lo que le escribe. "Buenas, siento mucho que hayas tenido ese incidente, no te preocupes porque justamente iba a comentarte que hemos encontrado a una persona que se adaptaba más a nuestras necesidades y quería informarte de que no has pasado el periodo de prueba. Si más adelante se queda una vacante que encaje mejor con tu perfil, contactaremos contigo".

Concluye la conversación indicando que, "en cuanto la gestoría nos mande todo procederemos al pago, te agradezco mucho tu prueba de estos días. Un saludo".

Las respuestas a lo sucedido no han tardado en llegar, pues son muchos los usuarios que han manifestado su indignación por lo ocurrido.





"Vaya, vaya... otro despido reactivo a la comunicación de una enfermedad/condición de salud adversa. A Sus Señorías se las ponen a huevo para declarar despidos nulos", "Me arrepiento tanto de no haber denunciado al bar que me tuvo explotada haciendo horas de más y me despidió cuando comuniqué que estaba embarazada, en fin", "Le aconsejo buscar asesoramiento legal, porque si demuestra que ha finalizado la relación laboral por el accidente, podría impugnar la decisión" o "Denunciad, denunciad, denunciad. Si no, las quejas se pierden en el aire", son algunos de los muchísimos mensajes que pueden leerse y que dejan claro que la opinión de los usuarios es unánime.

Un empleado también se hace viral, en este caso, por la llamativa respuesta de su jefe tras morirse un familiar

Este tipo de historias que mencionábamos anteriormente son bastante frecuentes. En este caso, hablamos también de la respuesta llamativa que un jefe hizo a un empleado tras conocer que había fallecido un familiar.

"Acaba de morir mi tío", comunica la trabajadora en la conversación. "Lo siento mucho, Pepi", le daba el pésame su jefe con total normalidad. "El duelo es esta tarde", le dice ella, haciendo referencia a la posibilidad de que se ausente en su trabajo por este motivo. Fue entonces cuando se dio la respuesta que ha dado mucho que hablar.

"A ver si podemos hacer para que salgas un poco antes. Los familiares de tercer grado no son motivo de ausencia", le respondía el jefe a la mujer, sin tener muy claro si le iba a conceder poder irse con sus familiares. "¿Estás en Málaga o en Cártama?", quiso saber su superior.

"¿En qué planeta es normal esto? Acaba de morir mi tío y esta es la respuesta de mi jefe", escribía ella desde su cuenta de Twitter, mostrándose muy indignada por la reacción de su jefe.

Esta historia no tardó en hacerse viral y muchas eran las respuestas que apoyaban a la usuaria de la red social. "En primer lugar, lo siento un montón. En segundo, es una mierda, pero por ley tiene razón. Ahí luego entra la humanidad de cada uno porque está en su mano darte permiso 'extraoficial' pero ya sabemos que la gente se queda con la ley y ya, no vaya a ser que tengan alguna pérdida", coincidían la mayoría.