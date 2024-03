El despiste de un trabajador de Bilbao con el coche de su jefe que termina costándole el trabajo: "Equivocado"

Todos sabemos que encontrar trabajo suele ser otro trabajo en sí mismo. Sí, hacer y perfeccionar tu currículum, repartirlo por las diferentes empresas y prepararte las diferentes fases de la entrevista, no es lo más sencillo que exista y a veces te lleva a un agotamiento mental por el que también tienes que descansar.

A veces, cuando estás en esa época de buscar trabajo, puedes pasar unas cuantas semanas e incluso meses sin que te salga nada. Por eso, cuando llega la más mínima oportunidad, la coges con unas ganas enormes. Y no es para menos, porque la mayor parte de las veces el trabajo es necesario para poder seguir viviendo.

Es lo que le pasó a un usuario de X (antiguo Twitter), que encontró un trabajo en Bilbao de corta duración en una empresa de alquiler de vehículos. Una de sus tareas en su primer día era la de llevar uno de esos vehículos a la sucursal de la ciudad. Su trabajo, literalmente, consistía en coger las llaves, el coche y conducir.

Todo hubiera salido bien si no fuera porque tuvo una equivocación crucial que hizo que le despidieran inmediatamente. Así lo contaba en redes sociales su compañero:

"Cogió las llaves, pero se equivocó y no cogió las del vehículo que le tocaba, sino las del coche del dueño de la empresa. Lo estrelló" contaba. Inmediatamente, fue despedido, y no es para menos.

Despiden a un vecino de Barcelona por lo que hizo con el coche al empezar su trabajo

Y así fue como escuchamos la historia de Fernando, un vecino de Barcelona que llamó a la radio para contar qué es aquello que hizo en su primer día de trabajo que le costó un despido nada más llegar. Y todo porque él trabajaba en el puerto de la ciudad, descargando coches de los barcos que llegaban y que acabó, casi casi, en tragedia.

"Tenía 18 años, me encantaban los coches y me salió la oportunidad y, al final, me llevaron delante del jefe y, como comprenderás, me dijo que era mi último día" comenzaba diciendo este oyente. "Descargábamos los coches conduciéndolos y teníamos normas, no podíamos ir a mucha velocidad ni nada. Y hubo una oportunidad de descargar coches y había que hacerlo rápido, pero nos dijeron que con mucho cuidado porque eran coches buenos" decía.





"Cuando bajábamos y tocábamos puerto, podíamos acelerar un poquito. Yo no había visto un coche así en mi vida, era lo más caro que había, y al tocar puerto, aceleré un poco, pero fue muy rápido. Aceleré más y salió...me desvié un poco y al pararlo, otro que había al lado me dijo que qué cochazo. Le pegué otros acelerones, y sin mirar si venía nadie, venía un coche que nos estampamos. Me salió incluso el airbag, me recogieron y me fui a por el jefe y me dijo que era mi último día" explicaba entre risas.

Las veces que la hemos fastidiado en el trabajo

A Fernando su primer día se convirtió en el último, pero no es el único que la ha fastidiado en el trabajo aunque las consecuencias no hayan sido tan graves. A David, por ejemplo, le sucedió algo similar. Resulta que le acababan de contratar en una compañía aérea y él volaría como copiloto, y, mientras iban hacia Sevilla, terminó pifiándola.

"Me dijeron que me sentara, me senté y teníamos que ver la precisión de la navegación, y había un botón que te mueve toda la navegación a un lado, no sé por qué le di, el comandante se fue gritando, salió el avión de un lado a otro, pensé que aterrizaría y ya me quedaba en Sevilla" aseguraba entre risas en Herrera en COPE.

Algo así le pasó a José Luis, que con 17 años empezó a trabajar en Cruz Roja y, su primera actuación, fue de emergencias en un partido de fútbol en el Bernabéu. Poco podía imaginarse que coincidiría con un jugador y la fastidiaría más que nunca:

"Cuando vamos a cogerle con la camilla, y levantarle, yo no sabía cómo cogerle, y cuando le levantaba le ponía la cara en mi culo, y a la tercera vez me puso a parir" explicaba.