Amor en el trabajo: ¿Puede despedirte tu empresa por mantener una relación con un compañero?

El dilema está servido. Por un lado, el 61% de los españoles estaría dispuesto a mantener una relación sentimental con un compañero de trabajo. Por otro nos preguntamos ¿es buena idea? ¿nos puede perjudicar?

Sobre esta cuestión, La Tarde de COPE ha recordado una película 'No te preocupes querida', que se estrenó hace un par de años y estuvo marcada por un sonado romance entre su directora, Olivia Wilde, y uno de los actores protagonistas, el actor y cantante Harry Styles.

TDT: Cómo instalar un decodificador en tu casa para adaptar tu televisión a HD, paso a paso Son muchos los que han optado por comprar un decodificador de HD para poder seguir usando su viejo televisor tras el apagón del miércoles. Te contamos cómo instalarlo. María BanderaAgenciasMadrid 16 feb 2024 - 12:11

"La relación entre ambos dinamitó el ambiente del rodaje, poniendo en peligro una producción de 30 millones de presupuesto y además una película aspirante también a Oscar. El romance duró un par de años, luego se acabó, pero sirvió para enturbiar la relación con el resto del equipo, especialmente con la otra actriz protagonista, con la que acabó literalmente a gritos", explica la copresentadora de La Tarde de COPE, Pilar Cisneros.

Cuarto lugar para encontrar pareja

Esto es solo un ejemplo de cómo una relación amorosa puede afectar el ambiente labotal, "porque curiosamente el trabajo es el cuarto lugar en el que los españoles encuentran pareja, por detrás de las aplicaciones de citas, los espacios públicos como bares o discotecas y las presentaciones a través de amigos en común".

¿Es nocivo para la empresa?

Los resultados de un estudio nos dicen que el 61% de los españoles sí que está a favor de encontrar pareja en el trabajo. Sin embargo, solo uno de cada tres lo diría, es decir, dos de cada tres lo mantendría oculto. ¿Por qué? ¿Realmente puede ser nocivo para una empresa que dos de sus empleados mantengan una relación sentimental?

Las empresas no pueden sancionar de ninguna manera a sus empleados por tener una relación, siempre y cuando no perjudique su actividad laboral.

Y es que una empresa no puede vulnerar el derecho a la intimidad de sus trabajadores, pero sí que puede sancionar a un empleado por permitir que su relación amorosa produzca conflictos de intereses, trato de favor o fuga de información. "Evidentemente las personas que trabajan en esa organización lo que no pueden hacer es un mal uso de esa relación. El problema es cuando esto se mezcla y cuando ámbitos de la relación personal se van a beneficiar al compañero", recuerda en COPE el economista, Fernando Trías de Bes.

Audio





Como las vías de un tren

Entonces, ¿qué deben hacer dos personas que realmente empezaron a trabajar en una empresa y finalmente tienen una relación sentimental? "Me imagino las vías de un tren. Tienes dos raíles, el trayecto puede ser muy largo y esas vías pueden no juntarse nunca. Sobre ellas va una locomotora donde viaja la empresa, la carrera profesional, las dos personas, la vida personal... pero esos dos raíles se mantienen separados, no se juntan. Tenemos que evitar que las agujas se muevan y un raíl conecte con el otro".

Truncar una carrera

Cuando esto no funciona así "se va a truncar o una carrera profesional o se va a truncar una relación personal", avisa. "Lo que no puede ser es que por un mal uso, un mal comportamiento, una de las dos se vea afectada, que es lo que suele pasar en un porcentaje elevadísimo de los casos".

Cómo lo ven los compañeros

Luego está cómo te ven los demás cuando saben que hay dos compañeros que tienen una relación sentimental. Quizás por eso, dos de cada tres preferiría ocultarlo.

La razón es que puede traerles complicaciones. "En España donde uno de los grandes deportes nacionales es el cotilleo, evidentemente todo esto es un elemento de distracción y lleva a muchas descalificaciones, a menudo prejuiciosas".

"Todo lo que son las relaciones amorosas dentro del trabajo se utilizan clarísimamente como una manera de torpedear cosas que a una persona de la organización puntualmente le interesen".





Entrevista de trabajo

¿En un proceso de selección puede una empresa prohibir que se contrate a alguien por ser pareja de un miembro de la plantilla? "Está prohibidísimo. Sería denunciable porque es un caso claro de discriminación. Eso no se puede utilizar como un motivo para no contratar".

Otra cosa que es si la persona en una entrevista de trabajo no lo dice, -que no tiene por qué proporcionar esa información-, "la empresa sí puede entonces tener una sensación de que le hemos ocultado algo que quizás hubiera preferido saber. Yo lo diría", concluye De Bes.

Te puede interesa | Herrera: "Parece una tendencia clara que el empleo que se está generando es esencialmente parcial"