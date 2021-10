La desorbitada cuenta en uno de los restaurantes más famosos del mundo que deja helada a una familia

El chef Salt Bae es reconocido internacionamente por los platos que prepara en sus restaurantes. Deportistas, personalidades, famosos y políticos acuden a degustar las elaboraciones que prepara. Una fama que ha adquirido por los vídeos que comparte a través de sus redes sociales. Sin embargo, también acuden personas anónimas, que quieren probar sus creaciones. Es el caso de una familia londinense, que decidió visitar uno de los restaurantes del chef que se encuentra en Londres.

Uno de los miembros de la unidad familiar decidió compartir en redes sociales el ticket de pago del restaurante, lo que ha generado una auténtica indignación en Twitter ya que la cantidad que tuvieron que abonar era desorbitada. Lo más caro que consumió la familia fueron dos botellas de vino. La cantidad ascendía a 27.000 libras, lo que se traduce en 32.029,96 euros para ser exactos.





Además, los comensales también aseguraron que el costo del servicio a la mesa era excesivo. En dicha cuenta se puede ver que los comensales pidieron un Golden Tomahawk, por un valor de 850 libras (1.000 euros) y 16 porciones de una Baklava especial de la casa y cuatro Golden Baklavas con porciones de patatas fritas, que salieron por poco más de 600 libras (711 euros). Más ejemplos del elevado precio de este establecimiento. Por cuatro bebidas energéticas hay que pagar unas 70 libras (83 euros).









Un tipo de restaurante, por tanto, que no es asequible a todos los bolsillos.

El cocinero es una reputada figura de la gastronomía mundial que se ha hecho famoso por su particular forma de condimentar los alimentos. Ahora, se ha convertido en motivo de crítica por los altos precios de sus platos. Una noticia que seguro no le hará ningún favor a su reputación y que provocará que no todo el mundo pueda acudir a sus restaurantes por el elevado precio de la bebida y sus platos.

Maduro, criticado por comer en el restaurante "más caro del mundo"





Hace unos años, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibía fuertes criticas tras la difusión de varios vídeos en los que se le observaba comiendo carne en un famoso restaurante de Turquía, mientras el país atraviesa una grave crisis traducida en escasez y falta de poder adquisitivo para comprar alimentos.

"Esto es una sola vez en la vida ¿verdad?", decía Maduro en uno de los vídeos mientras el famoso cocinero Nusret Gökçe, conocido como "Salt Bae", picaba trozos de carne para el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores.

Las imágenes, que eran difundidas por "Salt Bae" en su cuenta de Instagram junto al mensaje: "Me gustaría darle las gracias al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por su visita", eran borradas después de que se hicieran virales.