Un dermatólogo zanja el debate: esta es la cantidad de veces que debes lavarte el pelo a la semana

A todos nos encanta lucir una melena sana, brillante y cuidada; y que, sea larga o corta, morena, rubia, castaña o pelirroja, lisa o rizada, con flequillo o sin él, nos defina y despierte 'las envidias' de aquellos que nos rodean pero... ¿Sabemos cómo cuidar nuestro pelo correctamente? ¿Es perjudicial lavar nuestro cabello todos los días?

Es bien sabido que hay quienes deciden lavarse el pelo de forma casi diaria o hacerlo con cierta asiduidad. ¿Pero esto es malo? Después de mucho tiempo, es importante preguntarnos: ¿cuántas veces tenemos que lavarnos el pelo a la semana y a partir de cuántas no está recomendado? Se trata de una cuestión a la que ha respondido el dermatólogo Alejandro Docampo, quien a través de su perfil de TikTok (@alex.docampo.derma) ha explicado cuántas veces hay que lavarse el pelo a lo largo de la semana.





Esta es la cantidad de veces que debes lavarte el pelo a la semana



El dermatólogo señala en un vídeo publicado en su perfil de TikTok que hay muchas personas que piensan que lavarse el pelo mucho es malo porque lo dañas o que paradójicamente lavarlo más se produce más sebo y el pelo se ensucia más". Una premisa que ha desmentido y ha tildado de falsa.

"No hay número específico de días en los que te tengas que lavar el pelo, pero sí que se recomiendan aquellas personas con el pelo más graso lo laven con más frecuencia", señala. De hecho, el no lavarlo hace que todo este sebo "se deposite sobre el cuero cabelludo, lo irrite y aparezca esa dermatitis seborreica o descamación".

Por ello, considera que el número de lavados a la semana "depende según tu tipo de piel, pero en general 3, 4, 5 veces a la semana es más que recomendable".









¿Por qué se produce más sebo?

Desde hace mucho tiempo se dice que cuanto más laves el pelo, más se ensucia o más sebo aparece en el cuero cabelludo. No solo lo ha desmentido, sino que también ha explicado las consecuencias que tiene y lo han hecho con otro vídeo. "Cuanto más te lavas el pelo, más sebo produce. Quizás estés cometiendo este gran error con tu cuidado capilar", ha asegurado.

Esta producción de sebo, apunta, "está mediada por varios factores, pero son fundamentalmente hormonales, es decir, la glándula sebácea tiene receptores para los andrógenos, las hormonas masculinas. A más andrógenos, más producción de sebo. Como en chicas también hay andrógenos, aunque menor nivel, cuando estos niveles de andrógenos aumentan de forma relativa, la producción de sebo también aumenta".





Ahora bien, ¿qué ocurre si nos lavamos el pelo? "No pasa nada", señala. "La glándula sebácea no tiene un receptor para saber qué cantidad de sebo hay en el pelo, no lo puedes saber y como las glándulas sebáceas no puede saber cuanto sebo hay en el pelo, no le va a importar, con lo cual va a producir sebo de forma totalmente independiente a la cantidad de sebo que haya en el pelo".

Este es principalmente el motivo por el que por ello "no se va a producir más sebo, eso es una leyenda urbana, es totalmente falso. Al contrario. Si lo lavas menos, ese sebo se va a ir acumulando en el cuero cabelludo puede llegar a irritarlo descamarse y producir lo que se conoce como dermatitis seborreica o caspa".