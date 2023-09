Una joven cubana se hace viral al contar en TikTok lo que se encontró al cambiar de Galicia a Andalucía

Una joven cubana, de nombre Anita Mateu, se ha hecho viral esta semana en TikTok al contar lo que se ha encontrado al cambiar la comunidad autónoma de Galicia, en la que residen habitualmente, con Andalucía, donde ha ido de viaje. Explica la chica en el vídeo que hay varias cosas que le han “sorprendido” del sur del país, estando la mayoría de ellas relacionadas con la gente y la forma de ser de las personas.

Y es que Anita Mateu vive normalmente en A Coruña, donde comparte vídeos como “cosas normales en Cuba que serían raras en España”. Algunos de sus vídeos han alcanzado casi las 200.000 reproducciones, pero ha sido en el de Andalucía, recientemente, en el que ha recibido muchos comentarios de respuesta por sus comparaciones entre gallegos y andaluces.





Las diferencias entre Galicia y Andalucía

Y es que, según aprecia esta chica cubana, la principal diferencia entre ambas regiones es la actitud de los gallegos comparada con la de los andaluces. "Una de las primeras cosas que me sorprendió del sur. Yo me atrevo a decir que Andalucía es lo opuesto a Galicia. Uno en el sur y otro en el norte y el carácter de las personas y todo se ve reflejado", comentaba en el vídeo de TikTok, que que casi alcanza ya los 250 comentarios.









La principal diferencia: el humor. "Una de las cosas que más me sorprendió es que allí la gente es como mucho más graciosa, como que se meten más contigo, te dicen más cosas. Aquí los gallegos son un poquito más reservados si no los conoces. Si no los conoces igual son súper chistosos, pero son un poquito más reservados", cuenta la joven en el vídeo en redes sociales.

Así, Anita asegura que "en Andalucía hablan contigo sin conocerte": "Y eso me recuerda mucho a Cuba y me sorprendió bastante", comentaba la cubana. Pero no sólo había paralabras para la actitud de gallegos y andaluces, sino también para la cultura gastronómica. "La comida es totalmente diferente": "No se parecen en nada los menús de Málaga y tal a los menús de Galicia. Acá es mucho marisco, pulpo y tal. Allá también se come creo que algo muy típico es el atún, los camarones. Es diferente la preparación y todo", concluye.









La reacción de sus seguidores españoles

Aunque en los más de 200 comentarios de TikTok hay de todo, la mayoría de ellos precisamente ponían en valor esas diferencias que la usuaria había encontrado entre las dos comunidades autónomas. “Eso es precisamente una de las cosas con más valor de España, culturas y costumbres en cada rincón. España es increíble”, escribía uno de los seguidores de Anita en los comentarios.

Otro, no obstante, destacaba las similitudes entre los ciudadanos cubanos y los del sur de España: “Los cubanos nos parecemos mucho a los andaluces, y sobre todo canarios. Mis abuelos son canarios y es el mismo carácter". “Yo soy cubano y vivo en Andalucia y la verdad es súper diferente ,a mi en lo particular me gusta mucho Andalucia”, escribía otro.