Cuatro de cada 10 adultos sufre apnea del sueño: Síntomas y tratamiento

Casi 4 de cada 10 adultos tienen apnea del sueño, ocurre cuando las vías respiratorias superiores se bloquean muchas veces durante el sueño reduciendo y a veces deteniendo por completo el flujo de aire. Provoca hipertensión, arritmias, insuficiencia cardíaca e infartos. Las últimas investigaciones apuntan a que se puede curar con una intervención interdisciplinar y unos hábitos de vida saludables.

Por primera vez, un estudio liderado por la Universidad de Loyola ha demostrado que cambiando los hábitos, esta enfermedad considerada crónica, puede curarse.

La investigadora de la Universidad Loyola del Departamento de Psicología, Almudena Carneiro Barrera ha publicado su artículo Interdisciplinary weight loss and lifestyle intervention for obstructive sleep apnoea: the INTERAPNEA randomised clinical trial, en la revista científica British Journal of Sports Medicine, la número uno en el mundo de Ciencias del Deporte y Salud. Con esta publicación, la revista le ha otorgado al estudio la mención de PhD Academy Award, lo que supone un reconocimiento al estudio como una de las mejores tesis del mundo en este campo.

El origen

La paciente cero, la inspiradora de este prometedor estudio, es Isabel, la madre de la doctora Carneiro. “Mi madre fue diagnosticada con apneas obstructivas del sueño con más de 70 paradas respiratorias cada hora, algunas de más de dos minutos -nos cuenta la investigadora- era grave o muy grave.

Ese día estaba con ella en consulta, y escuché como le indicaban que mejorara sus hábitos de vida, pero al tiempo le daban una máquina, (el tratamiento de presión positiva en las vías respiratorias CPAP) y le indicaron que tendría que dormir con ella el resto de su vida”. Es decir, trataron su enfermedad como una dolencia crónica. “Mi madre me preguntaba cómo iba a hacer esos cambios, cómo iba a hacer deporte con su edad. De ahí salió la idea de INTERAPNEA, para comprobar si esta enfermedad que se considera crónica no lo es”.

El resultado

Cinco años después de iniciar la investigación, y tras aplicar sus tesis a casi 90 adultos el resultado es que más del 60% se curaron. Y lo hicieron tras cambiar su dieta, con deporte y abandonando el alcohol y el tabaco. “Sometimos a estos pacientes a una intervención en cinco aspectos distintos: dieta, ejercicio, higiene del sueño y abandono de hábitos poco saludables como alcohol y tabaco durante ocho semanas -explica la investigadora-. A las ocho semanas encontramos que la mayoría había mejorado notablemente todas las variables de sueño, composición corporal, capacidad respiratoria... y un 45% pudieron dejar de utilizar la máquina, la CPAC, esta máquina que ellos necesitan para dormir bien, para que no se les cierre la garganta. A los seis meses volvimos a verlos no solo mantuvieron estos beneficios sino que mejoraron aún más y aumentaron los pacientes curados al 62%”. El otro 38% no consigue la cura pero mejora sustancialmente".

Es el caso de José Manuel Fernández, uno de los participantes del estudio. En 2019 fue diagnosticado con apnea del sueño obstructiva grave. “Fui al médico después de llevar muchos años padeciendo problemas de sueño, dolores de cabeza, molestias de estómago y colesterol. Tenía 70 apneas por hora, algunas de 120 segundos. Me mandaron dormir con la cepac...me tomé en serio la comida y ejercicio. Reduje a 43 mis apneas”.

Decidió participar en el estudio donde psicólogos y nutricionistas ayudaron a estos enfermos a cambiar sus hábitos de vida “nos enseñaron a elegir comida saludable, lo bueno que es el ejercicio, higiene del sueño y formas de abandonar el alcohol y el tabaco. Después de 8 semanas de estudio, tenía 3,9 apneas a la hora. Pasé de tener una enfermedad grave a curarme, dejé la CPAC y todos los problemas de salud que me provocaba. Más de 3 años después, sigo manteniéndome sin problemas”.

La intervención de varios especialistas para modificar los hábitos de vida poco saludables de los enfermos de apnea es la clave, nos dice la doctora Carneiro, para curar esta enfermedad que hasta ahora se considera crónica. El acompañamiento y la guía en un camino complicado.

También mujeres

La investigación se ampliará ahora a las mujeres. Empezaron estudiando a los hombres porque son más proclives a la enfermedad. Y la extenderán a otras zonas geográficas para mostrar que los resultados son similares. “La ciencia es lenta” asegura la investigadora.

Pero pasito a pasito lograrán demostrar al mundo y por primera vez, que la apnea obstructiva del sueño no es una enfermedad crónica, y que no necesita medicación, tan solo sentido común en nuestra forma de vida.