Tortilla de patata: El equilibro perfecto de huevos y patatas para que quede sabrosa

La tortilla de patata, es uno de los platos más básicos de nuestra gastronomía. Pero ser básico no significa que su preparación sea sencilla. Es más conseguirla en su punto perfecto no es nada fácil y hacerla al gusto de todos los comensales, tampoco.

La tortilla de patata o española, se compone de huevos, patatas, aceite y sal. Luego están las polémicas que se presumen a este plato tan nuestro. El primero, el de la cebolla. Si en una casa hay miembros de diferentes gustos, complica bastante su elaboración, ya que en muchos casos se opta por la calle de enmedio, es decir, por dividir la mezcla de en dos y a una de las partes agregarle la cebolla.

La segunda discusión surge en torno a si la debemos cuajar poco o mucho, lo que también es complicado si queremos dar gusto a todos los comensales.

Sin embargo, al margen de gustos, están las propociones adecuadas, que no tenga demasiada patata o exceso de huevo y que no se nos quede escasa para todos los que vayan a comer. En estos casos casi es mejor pasarse que no llegar, ya que si sobra no hay problema en conservarla en la nevera para tomarla de resopón o al día siguiente, es más la tortilla de patata suele estar mejor pasadas unas horas ya que los sabores estarán más asentados e integrados.

EL TAMAÑO DE LOS HUEVOS

El tamaño importa y mucho a la hora de sopesar las cantidades para hacer la tortilla, no es lo mismo una patata grande que una pequeña. En el mercado tenemos pequeños (talla S) que son aquellos que pesan menos de 53 gramos, los medianos (M) alrededor de 60 gramos y los de talla grade (L) que pueden llegar a los 73. Por lo general los huevos grandes son de gallinas más viejas y tienen una cáscara más frágil.

Que sean blancos o morenos nos importa poco, ya que solo depende de la raza de la gallina ponedora y no altera ni su sabor ni su valor nutricional.









VARIEDAD DE PATATA

En cuando a la variedad de patata para la tortilla es preferible usar las Kennebec o Monalisa Hay que evitar las que son muy harinosas, ya que se deshacen al freírse y pueden por tanto chupar demasiado aceite.Además es preferible usar las patatas viejas ya que las nuevas sueltan demasiado almidón.

A la hora de cocinarlas hay que tener presente el corte, unos las prefieren en láminas y otros en cubos. Como en todo en este plato, va al gusto. Quienes buscan una tortilla más jugosa apuestan por las láminas de corte fino, -unos 2 ml- ya que se fríen mejor y se mezclan mejor con el huevo. Una buena opción para que queden homogéneas y no se frían más unas que otras, es cortarlas con el mismo pelador. Los que optan por una tortilla más cuajada, es mejor que las corten en dados.



LA PROPORCIÓN

Los ingredientes de calidad son el primer paso para una tortilla de 10, luego los chefs suelen coincidir en que gran parte de su éxito está en las proporciones.

De entrada, si somos puristas tenemos que grabarnos a fuego esta proporción, un kilo de patatas peladas por cada 8 huevos. Pero cuando estamos en la cocina no somos muy dados a echar mano de la báscula. Así que una proporción más asumible es tomar la medida de la patata por el puño. De esta manera, debemos añadir una de este tamaño por huevo talla M. Luego volvemos al gusto, si la queremos más jugosa entonces podemos ponerle un huevo de más es decir, por cada 3 patatas, 4 huevos medianos.

¿Y qué pasa con la cebolla, o cebolleta (según los gustos)? Para los que conciban la tortilla sin ella deben de poner por cada 8 huevos una cebolla mediana. Es decir si hemos puesto 4, añadiremos media cebolla.

Por cierto la sal debemos añadirla a los huevos una vez batidos.