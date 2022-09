Consumir sal negra puede ayudarnos a mejorar el aspecto de nuestra piel

La sal es un condimento muy recurrido en la cocina para potenciar el sabor de las comidas que preparamos. Pero, más allá de la clásica sal común (cloruro de sodio, NaCl) existen muchos tipos de sales, como la sal gorda, la sal ahumada, la sal ahumada vikinga (sí, eso existe), la sal rosa del Himalaya, la sal marina, la sal Maldon (o sal en escamas) o la sal Kosher (que es usada tradicionalmente por el rito judío para desangrar la carne). Pero hay un tipo de sal de origen volcánico, cuyo consumo moderado puede aportar una serie de beneficios a nuestra salud: la sal negra.

¿Qué es?

Es un tipo de sal no refinada, de origen volcánico. Esto le proporciona una serie de propiedades especiales. Su capacidad de potenciar el sabor de los alimentos es inferior al de la sal común y no tiene ningún tipo de olor, pero sí un color negro fuerte (de ahí el nombre). Esta sal está compuesta por minerales como el azufre, el hierro, el cloruro de sodio, el cloruro de potasio y una variedad de compuestos sulfurosos.





Hay de destacar que, para poder mantener una buena salud, es crucial equilibrar el consumo de sodio y el de potasio. Dado que estos minerales tienen efectos poco recomendables para controlar la presión arterial. Por lo que lo mejor es tener una ingesta nivelada para mejorar la homeostasis en el sistema cardiovascular. De esta forma podemos prevenir una buena cantidad de patologías crónicas y complejas. Además, un estudio publicado en la revista Journal of the American College of Cardiologyconfirma el hecho de que el consumo de sodio tiene un papel importante en las patologías cardiovasculares.

También es buena idea evitar la sal refinada. Al igual que con el azúcar, esta pierde su calidad al ser industrializada. Por lo que puede, en este caso, causar alteraciones en la homeostasis del medio interno, aumentando el riesgo de que los órganos no funcionen eficientemente.

Beneficios

Entre los beneficios de la sal negra encontramos que puede mejorar el aspecto de la piel y el pelo. Muchos de los minerales que se concentran en este tipo de sal puede ayudar a mejorar el aspecto de estas dos partes de nuestro cuerpo.

Cuando ambos elementos (piel y cabello) están débiles, se aconseja tomar suplementos de micronutrientes para que recuperen su vitalidad. Sin embargo, las evidencias de esto son limitadas, por lo que no está de más ser prudente con nuestra ingesta.





Otro beneficio de esta sal es que previene la diabetes de tipo 2. Los niveles muy bajos de sodio en nuestro cuerpo se pueden relacionar con una mayor incidencia de diabetes de tipo 2. El sodio es necesario para el organismo, dado que participa en diferentes procesos fisiológicos. Sin embargo, lo mejor para evitar que se desarrollen este tipo de problemas metabólicos es hacer un cambio para bien de nuestros hábitos de vida en general. Cuidar la dieta no siempre es suficiente, también hay que realizar ejercicio de forma frecuente si queremos hacer la diferencia.