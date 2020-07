Consejos para llevar traje en verano y no morir en el intento

Camisa de manga larga abrochada hasta el último botón, corbata ajustada al cuello, pantalones largos, calcetines, zapatos, son obligatorios para muchos en verano. Y no queda más remedio. El tipo de trabajo que desempeñan les exige un código de vestimenta que, salvo Pablo Iglesias, todos siguen. Ni las altas temperaturas que se alcanzan en estos meses en España, les permiten a muchos saltarse el protocolo.

Pasa como en el ejército, el traje es el uniforme que define tu perfil o tu posición. En la mayoría de casos es distintivo para aquellos que lo llevan. Cuando observas a alguien que lleva traje te puedes imaginar a lo que se dedica, o bien a las aspiraciones que quiere tener. Los hay de todos los tipos, medidas, y sobre todo de precios, desde los más caros a los más baratos. Y como te venimos diciendo, cuando “la calor” aprieta, más tedioso resulta para la persona que lo lleva.

Todo esto gracias a Carlos II de Gran Bretaña, que en el año 1660 comenzó a decretar como debían ir vestidos los hombres y las mujeres en la corte. Fue a mediados del siglo XIX cuando se establecieron los patrones que han llegado hasta nuestros días. En resumen, más de 100 años desde que se diseñó el traje tal y como lo conocemos hoy en día.

Como apenas han sufrido transformaciones en cuanto a su forma, estos son algunos de los consejos que pueden seguir aquellos, que por su profesión tiene que ponerse traje todos los días, son los siguientes.

1. La tela

Los tejidos naturales como la seda, el lino o el algodón. Estos ayudan a que la piel transpire. Evita tejidos de poliéster o cualquier tipo de telas artificiales, al menos en aquellas que estén en contacto con la piel.

2. Utilizar camisas a medida

Suena muy caro pero merece la pena. A partir de 60 euros puedes hacerte con una. Lo bueno de tener una camisa a medida es que las partes del cuello y las muñecas van a hacer que no sientas esa asfixia cuando abrochas el último botón o ajustar los botones de las mangas.

3. Prescindir de complementos innecesarios

En la medida de os posible, a menos que tu despido esté en juego evita el uso de corbata, en su defecto, trata que estas sean de seda o lana.

4. Usar mocasines

Son zapatos que vienen bien cuando se alcanzan altas temperaturas ya que permiten llevarlos sin calcetines. Respecto a esto, no llevar calcetines no significa no ir bien arreglado. Si los mocasines no son lo tuyo puede usar el zapato que prefieras y utilizar calcetines invisibles (pinkies), también funciona muy bien los polvos de talco, pero ojo, esta medida solo debes utilizarla en zapatos que sean piel 100 por cien.

5. El pañuelo, tu mejor amigo

Parece innecesarios, pero aunque tomes todas las medidas disponibles puede que en algún momento rompas a sudar. Es por ello que es recomendable llevar un pañuelo en el bolsillo para retirar el sudor de la frente.

