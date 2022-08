¿Cómo diferenciar una avispa asiática de una europea o común?

Es mucho más grande de lo normal y se come a las abejas. La avispa asiática puede suponer un problema para el ecosistema. Y es que, en los últimos días ha cundido el pánico en la Comunidad de Madrid, porque varias personas han visto muchas avispas de gran tamaño. Por ello, muchos madrileños creen que se trata de una posible plaga de avispas que no son muy comunes en España: la avispa asiática. Ahora bien, ¿estamos en lo cierto? Pues según las últimas informaciones ofrecidas por el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, no estaríamos ni ante una plaga ni ante un caso de aparición de avispas asiáticas, sino ante la vida tranquila de la avispa europea. Muchos han observado cómo algunas avispas devoraban a otras más pequeñas que ellas, aunque esto representa al comportamiento normal de este insecto.

Ahora bien, ¿cómo podemos diferenciar una avispa europea y una asiática? El jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad, Miguel Higueras, nos lo explica: “Las dos son bastante más grandes que una avispa común. Luego por el color, la asiática tiene un patrón que no tiene el resto de especies. Es muy negra y solo tiene un poco de amarillo en el abdomen y además en las patas es la única que tiene la mitad negra y la mitad amarilla. Por ejemplo, la europea es mucho más amarilla y se parece mucho más a una avispa común”. A pesar de que todavía no hayan llegado a nuestro país, los expertos advierten de sus picaduras, porque pueden provocar fuerte dolores y en las personas más alérgicas incluso complicaciones en la salud.