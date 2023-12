Coloca las luces de Navidad en La Rioja y los vecinos se sorprenden por lo que pone en ellas

Puede que estemos ya encarando las fiestas de Navidad y estemos ya dentro de la Nochebuena, pero, aún así, quedan todavía unas cuantas semanas para disfrutar. Queda Navidad, Nochevieja y el día de Reyes, por lo que sigue siendo momento de aprovechar para ver las luces navideñas, disfrutar de tu árbol de Navidad y del roscón de Reyes.

Y de ver las luces de Navidad es de lo que vamos a hablar, porque a veces, hay gente a la que le gusta tanto, que decide poner una decoración navideña en su casa como si fuera una ciudad en sí misma. Muñecos de nieve de luces LED, luces al uso de colores en el marco de la puerta o en el tejado de nuestra casa.

Es lo que hizo este vecino de La Rioja, que decidió poner en la azotea de su edificio un cartel luminoso para celebrar la Navidad. Lo que no esperaba es que le terminase saliendo algo mal, porque claro, con unas luces normales, formar una frase, es bastante difícil.

Este vecino de Ausejo, en La Rioja, quería poner con sus luces "feliz Navidad", pero acabó poniendo algo totalmente distinto. ¿El qué? Ni siquiera podemos decírtelo con exactitud. Porque el "feliz" se entendía, pero lo que venía a continuación no.

La ha subido uno de los vecinos a su cuenta de TikTok, y se podía leer comentarios como que aquello parecía la letra de un médico.

La decoración de un vecino que acaba en los tribunales

El 12 de octubre exactamente, hablamos con un vecino de Parbayón (que es electricista, por cierto) se puso a adornar la Navidad y se ha convertido en un reclamo.

Se toma tan en serio esto de la decoración navideña, que hasta hace un juego de luces y sonido por la noche. Primero llamó la atención de sus vecinos. Más tarde, se fue corriendo la voz y empezaron a acudir muchos curiosos de otras localidades de Cantabria y hasta de otros puntos de España.

El caso es que su decoración se ha hecho tan popular y convoca a tantísima gente, que lo sorprendente de esta historia es que si este año quería adornar de nuevo la Navidad, el ayuntamiento le obligaba a sacarse una licencia de la Ley de Espectáculos.

Una licencia que, en octubre, Francisco tenía claro que no se iba a sacar. Además, nos explicó que sin iluminación no se quedaba.





Pues vamos a ver hasta dónde ha llegado. Francisco ha contado este miércoles en 'Mediodía COPE' que todavía no ha terminado la decoración de este año. "He ido un poco más lento de lo normal".

Este vecino se exponía a una multa, tal y como hemos mencionado anteriormente, e indica que "el ayuntamiento este año ha jugado a mi favor y pidió una aclaración al gobierno de Cantabria. Se hizo, emitió un informe de seis folios en el que dijo a quién afecta la ley de espectáculos. En mi caso, si no me lucro con ello, no me aplicarían esta normativa".

Por último, ha argumentado que cada vez las redes se han hecho de la iluminación, pero incide en que nunca ha cobrado ni ha ganado dinero por esto. Por la noche, pone canciones y luces que se van apagando en función del ritmo de la canción. Sin embargo, nunca ha convocado a la gente ni hace publicidad.

Desvela la tradición que siguen los madrileños cada Navidad

Jorge Yorya ha compartido un vídeo en sus redes sociales que ha titulado 'Mensaje de un madrileño por Navidad' en el que explica, de una forma realmente divertida, cómo están las calles de la ciudad durante este mes de diciembre.

"Me presento como madrileño para hablaros de una costumbre de los madrileños en esta época del año: no bajar al centro de Madrid porque no cabe más gente", comienza diciendo, antes de relatar una serie de tradiciones que realizan todos aquellos que vienen de fuera y que provocan aglomeraciones notables.

Y es que, como explica Jorge, "lo tradicional en Madrid es hacer colas" en multitud de sitios que enumera con un toque divertido: "Comerse cuatro horas en Doña Manolita para pillar tres boletos y un rasca, llámalo tradición no ludopatía. Qué hagáis tres horas de cola por unos churros ya me parece de cárcel, pero ¿de verdad hay gente haciendo cola para entrar a Primark? ¿Qué clase de tradición es hacer que Primark parezca un nido de termitas? ¿No tenéis pijamas en Castilla?" decía.