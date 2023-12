Un vecino de un pueblo de Cantabria decora su jardín por Navidad y acaba en los tribunales: "En mi caso"

Después del puente de la Inmaculada, que acabamos de pasar, ya podemos decir que se da el pistoletazo de salida a la Navidad. Con estas fechas, las familias se ponen en marcha para decorar sus casas.

Y en esto quería detenerme yo, porque en octubre, el 12 de octubre exactamente, hablamos con un vecino de Parbayón (que es electricista, por cierto) se puso a adornar la Navidad y se ha convertido en un reclamo.

Se toma tan en serio esto de la decoración navideña, que hasta hace un juego de luces y sonido por la noche. Primero llamó la atención de sus vecinos. Más tarde, se fue corriendo la voz y empezaron a acudir muchos curiosos de otras localidades de Cantabria y hasta de otros puntos de España.





El caso es que su decoración se ha hecho tan popular y convoca a tantísima gente, que lo sorprendente de esta historia es que si este año quería adornar de nuevo la Navidad, el ayuntamiento le obligaba a sacarse una licencia de la Ley de Espectáculos.

Una licencia que, en octubre, Francisco tenía claro que no se iba a sacar. Además, nos explicó que sin iluminación no se quedaba.

Pues vamos a ver hasta dónde ha llegado. Francisco ha contado este miércoles en 'Mediodía COPE' que todavía no ha terminado la decoración de este año. "He ido un poco más lento de lo normal".

"Si no me lucro con ello, no me aplicarían esta normativa"

Este vecino se exponía a una multa, tal y como hemos mencionado anteriormente, e indica que "el ayuntamiento este año ha jugado a mi favor y pidió una aclaración al gobierno de Cantabria. Se hizo, emitió un informe de seis folios en el que dijo a quién afecta la ley de espectáculos. En mi caso, si no me lucro con ello, no me aplicarían esta normativa".

Por último, ha argumentado que cada vez las redes se han hecho de la iluminación, pero incide en que nunca ha cobrado ni ha ganado dinero por esto. Por la noche, pone canciones y luces que se van apagando en función del ritmo de la canción. Sin embargo, nunca ha convocado a la gente ni hace publicidad.

Descubrimos también los espectaculares adornos navideños de dos vecinos tinerfeños

En 'Mediodía COPE', hemos hablado con Francisco. Cada año, decora su casa y no deja indiferente a vecinos y visitantes de su pueblo. Pero no es el único en España. En Tenerife, más de 50.000 bombillas de bajo consumo iluminan sus fachadas, decoradas, también, con centenares de adornos artesanales con motivos navideños, en un resultado que atesora meses de intenso trabajo.

“Hay días en las que las fuerzas fallan, pero, entonces, es cuando recuerdas la ilusión de la gente cuando viene con sus familias a ver el encendido”, comenta Montse a COPE Tenerife. “El público es muy diverso. Al principio fue la ilusión de los niños la que empujó el proyecto y ahora viene gente de todas las edades”, ha añadido Lorenzo Barroso.

Y es que, estas casas ya se han convertido, con el paso de los años, en un atractivo más a la, ya de por sí, rica programación cultural de las fiestas en la isla. Una tradición que, en el caso de Lorenzo, viene de familia, ya que fue su padre quien comenzó a decorar su casa en Navidad en el año 1995. Escucha aquí la entrevista completa.

Audio Lorenzo Barroso y Montse son los propietarios de dos viviendas en Valle de Guerra y Acorán decoradas con más de 50.000 bombillas y adornos





Ante los miles de bombillas que alumbran la Navidad en sus fachadas, la pregunta que ronda cualquier cabeza no puede ser otra: '¿A cuánto debe ascender la factura de la luz?', pues la respuesta es de lo más sorprendente. Por norma general, y respetando la sostenibilidad, toda la iluminación está formada por bombillas LED de bajo consumo.