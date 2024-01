Un cliente pide comida a domicilio y el repartidor no da crédito a su petición: "Es una vergüenza"

Las nuevas tecnologías han traído consigo muchos avances. Uno de ellos, que seguro que alguna vez lo has hecho, es lo de pedir comida a domicilio a golpe de clic. Imagínate. Es sábado, el tiempo no acompaña, y te apetece una hamburguesa o darte (quizás) un capricho.

Por ello, decides descargarte una app o llamar a tu restaurante de confianza para disfrutar de la comida en casa. Seguramente seas empático y no realices grandes peticiones.

Pero no siempre es así. La petición de un cliente se ha convertido en viral en redes y no ha dejado indiferente.





En concreto, en el apartado de observaciones al pedir su cena, esto era lo que escribía: "Después de traer la comida, bajar la bolsa de basura que hay en la puerta y no subir por el ascensor que es solo para los vecinos".

Este relato lo conocíamos gracias a un mensaje publicado en X, anteriormente Twitter.

"Son exigencias de un cliente. Los repartidores tenemos que lidiar cada día con elementos como este". Esta publicación se ha convertido en viral, suma más de 1.000 retweets, 3.000 'likes' y 500 comentarios.

De hecho, ha generado comentarios de todo tipo. La tónica general es de indignación ante lo que este trabajador tuvo que aguantar.





"No sabía que los repartidores bajaban la basura. Cuántas oportunidades me he perdido por tener respeto hacia las personas y su trabajo", "Tratar así a la persona que te lleva la comida, no es de ser muy inteligente", "Gente despreciable siempre la habrá y se puede hacer poco o nada", "Disculpad mi ignorancia, ¿desde cuándo un repartidor de comida debe bajar una bolsa de basura? Creo que hay límites necesarios y derechos que los trabajadores deben tener" o "La pregunta es...¿y aún hay algún repartidor que le lleva la comida a ese cliente? Tan fácil como que nadie se la lleve. Hay que negarse". No cabe duda. Todos estos mensajes dan cuenta de la empatía de la persona que escribió esas palabras.

Recordamos otra petición que hizo un cliente al pedir a domicilio y que también se hizo viral

Como ocurría en el caso anterior, el mensaje que realizaba un cliente al pedir a domicilio se convertía en viral. Acumuló casi 400 'likes' y tiene respuestas de todo tipo.

Pero, antes de todo, no te pierdas cómo arranca esta historia.

"Por favor, decirle al repartidor que no pique ningún timbre; ni el del portal ni el del piso", comienza la solicitud que se recogía en un mensaje publicado por la conocida cuenta @soycamarero. "Cuando llegue a mi portal, me llame al móvil y yo bajo a por el pedido o él puede subir hasta el segundo piso y yo salgo a buscar el pedido, pero no tocar ningún timbre", insistió este cliente.

Seguidamente, procedió a dar una breve explicación: "Los vecinos se molestan y el dueño del piso también. Enviar la comida lo más caliente y recién hecha posible", concluye el mensaje.

Dicho mensaje recogía una serie de respuestas de distintos usuarios, todos en tono sarcástico y un tono divertido, que no dejan indiferente a nadie y que generan incluso alguna que otra carcajada, ante lo surrealista de la situación. "Y no pueden masticar con la boca abierta, ni beber en vasos de cristal, no sea que brinden y eso sea el acabose", bromea un usuario.

"Es mejor que se cocinen en casa, aunque igual a los vecinos les molesta el ruidillo del aceite friendo", comenta otro, dejando clara su opinión.

"Recuerdo cuando pusieron telefonillos en mi comunidad con todos los vecinos de acuerdo, uno de ellos lo dejaba descolgado porque decía que le molestaba", aseguraba otro.