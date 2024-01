Un cliente acude a un bar de Mallorca, critica a sus empleados, y esta es la réplica del dueño: "Nos gusta"

El propietario de un bar de Mallorca se vio obligado a responder a uno de los clientes que acudía en su establecimiento. Conocimos lo ocurrido gracias a un mensaje publicado en X, anteriormente Twitter.

La cuenta @soycamarero publicaba un tweet con las siguientes palabras: "Me duelen las manos al aplaudir esta respuesta". A continuación, adjuntó la siguiente reseña del cliente en cuestión: "Cerramos en breves, me dice la camarera, pero el horario, según el propietario, es hasta las 12. Osea 35 minutos antes. Despide a tus empleados. Son las que estás llevando el pedazo local a la bancarrota".

El dueño del establecimiento, en poco tiempo, le respondía así. De un modo muy educado, pero dejando muy clara su postura. "Lamentamos que no hayas tenido una buena experiencia en nuestro local. Pero teniendo en cuenta que breve no especifica un tiempo exacto, si tenemos en cuenta una jornada laboral de 8h, tranquilamente ese breve podía significar esos 35 minutos que reclamas". Prosigue su respuesta afirmando que, quizá, si hubiera preguntado si le daba tiempo a tomar algo rápido, ahora no estaría escribiéndole.

"Pero claro, lo que nos gusta es usar lo más mínimo para hacer una bola y criticar y ordenar despidos de empleados, por cierto, IMPECABLES".

El empresario ha querido incidir en que tiene un equipazo. Así que asegura que, sintiéndolo mucho, "aquí el cliente no siempre tiene la razón, y el equipo se queda como está, que para el pedazo local que dices, es perfecto. Aun así, esperamos que nos des otra oportunidad, a poder ser, antes de que falte media hora para la hora de cierre".

Por último, ha prometido que no usarán más la expresión "breve". Y sentencia: "Atentamente y con cariño: El equipazo".

El mensaje en cuestión ya tiene más de 100 retweets, 1.000 'likes' y unos comentarios que comparten la misma opinión.

"Asertivo, contundente, honesto y sin faltar el respeto. Todo un ejemplo para los tiempos que corren", "Es curioso como muchos se creen con derecho a decir sin complejos", "Es que siempre lo mismo. No entienden que hay que limpiar todo antes de cerrar y si están encima no se puede" o "Esto es el día a día en todo restaurante, en el mío siempre avisamos cuando faltan 30 minutos, tanto los que están sentados y los que llegan y aun así se ofenden". Todos ellos son mensajes que, como hemos dicho, mayoritariamente han aplaudido la respuesta de este hostelero.

Un camarero le contó a un desempleado las condiciones del bar en el que trabaja y esta fue su respuesta

En este caso, la cuenta de @soycamarero publicó una conversación de WhatsApp entre un desempleado en busca de un puesto de trabajo y un camarero que gestionó las entrevistas para ocupar los puestos de sus compañeros. "Yo tengo vehículo propio y carnet. No tengo problema de desplazamiento", aclaró la persona interesada, siendo este un punto a su favor para ser seleccionado para el puesto.





"Perfecto", aseguró el hostelero, con intención de contratarle. "El horario sería de 5 a 2 o de 6 a 3. Los fines de semana una hora más", le informa sobre el horario ofertado. "El sueldo es 30 euros diarios, más 5 euros por copa que te inviten", decía sobre el sueldo. "¿9 horas, 30 euros? ¿3,30 euros la hora?", reaccionaba el usuario sin dar crédito.

Nada, según dicen son casos excepcionales... pic.twitter.com/GQ3F8nYFfy — Soy Camarero (@soycamarero) October 31, 2022

"Eso es lo que paga la dueña. Bueno, todos los bares de allí cerca pagan esto", aseguró la persona que trabaja en el establecimiento. Entonces, tras conocer toda la información, el desempleado deja de estar interesado, teniendo en cuenta las malas condiciones en las que le quieren hacer trabajar. "Vale, pues gracias, pero no estoy interesado entonces. No voy a trabajar por 3,30 euros la hora", se justificó, ante lo que la otra persona responde con un "ok".