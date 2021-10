Los trabajadores de la hostelería justifican la escasez de personal por las malas condiciones de trabajo

La expansión del sector hostelero debido a la relajación de las restricciones de la covid-19 mostró un nuevo problema en los bares y restaurantes de España. Los propietarios de negocios de hostelería denuncian las dificultades para completar su plantilla de trabajadores por la escasez de personal.

Esta situación sorprende debido a la gran cantidad de personas en paro que hay en el país, muchos de ellos jóvenes, que son los que suelen acceder a estos puestos de trabajo. Desde el sector, no solo achacan este problema a la falta de personal, también destacan un problema de cualificación, con gente para ocupar sus puestos, pero no profesionales. Por tanto, las condiciones laborales no podrían mejorar debido a que el servicio que se ofrece no permite cobrar un precio mayor. O los trabajadores no realizan su función de forma adecuada o la plantilla de profesionales es corta y no pueden realizar todas sus funciones.

Hostelería en España pide soluciones

El secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, explica que "el sector está arrancando" después de que se paralizase por las restricciones de la pandemia de la covid-19 . El miembro de la organización asegura que esta situación ha producido un desajuste entre zonas y en aquellas que más incertidumbre tienen estos trabajos se ha producido una movilización a otros sectores. Pero el secretario general no achaca este problema solo a la pandemia, sino que "es un problema que existía previamente por el desajuste entre territorios y la falta de formación profesional en la hostelería".

Emilio Gallego afirma que el sector está esperando "que llegue cuanto antes la normalización de la oferta y la demanda, que termine la covid" y que se vuelva a la normalidad. Emilio Gallego explica que desde la organización creen que la solución a esta situación está en que "se fomenten las políticas de formación profesional y se fomente la movilidad interna para los trabajadores que están buscando empleo" por medio de ayudas para que puedan desplazarse a los lugares que ofertan empleo. Además, defiende que se emitan permisos de trabajo a personas que vienen del extranjero para poder desempeñar las funciones que antes realizaban. En resumen, el secretario general asegura que el sector se mantiene a la espera de "que vuelvan a arrancar todos los motores del sector y de la economía y pasemos a un proceso de normalización".





Los trabajadores denuncian las malas condiciones laborales

Por otro lado, los camareros y otros empleados de la hostelería denuncian las malas condiciones de trabajo que ofrecen bares y restaurantes, lo que hace que no acepten esos contratos y el sector no encuentre trabajadores. "Lo que te hace no querer trabajar son las condiciones, es casi esclavitud", aseguran trabajadores del sector. En este sentido, este perfil de trabajadores ha optado por cambiar de negocio e incorporarse a la industria alimentaria o a los supermercados.

Desde la asociación de Maitres y Camareros de España (AMYCE) defienden que esta escasez de trabajadores se puede solucionar aumentando los salarios. "Si quieres buenos trabajadores tienes que pagarlos", aseguran desde la organización, que critican el capitalismo de estos negocios que "aprietan el cinturón para tener todavía más beneficios".

Desde CCOO, aseguran que sí hay camareros, pero "lo que no hay son esclavos". El sindicato asegura que "la situación era ya mala antes del covid-19 y ahora los empresarios pretenden recuperarse en dos días, explotando a sus trabajadores". Además, denuncian que los trabajadores se quejan de que no se cumplen los mínimos legales "con contratos de 15 horas que conllevan trabajar 40" y en algunos casos, ni si quiera se llega al salario mínimo interprofesional.