Una camarera de Girona escribe a su jefe para saber su turno y esta es la respuesta que recibe: "Ha muerto"

La cuenta de X, anteriormente Twitter, llamada @soycamarero, comparte historias muy particulares. Normalmente, habla de las malas condiciones que sufren, en muchas ocasiones, las personas que trabajan en el sector de la restauración. Eso mismo es lo que ha compartido en uno de sus últimos mensajes y que se ha hecho viral.

"¿Pero qué?", podía leerse en dicho mensaje. Junto a él, había una captura de una conversación de WhatsApp entre el dueño de un establecimiento y una camarera.





Así empieza esa charla en esta app de mensajería instantánea que ha generado todo tipo de comentarios a través de la red social anteriormente mencionada.

"No es que no tenga tiempo para ti, pero entiende que ha muerto mi gata y no hemos estado bien, necesitaba tiempo para recuperarme un poco. Vivo con mi madre", escribe la camarera de Girona a su superior.

Inmediatamente después, su jefe le pregunta si tiene niños. "No", responde la chica.

Este señor, de este modo, comienza a hacerle preguntas personales. Le interesa saber si está casada o si tiene pareja. De hecho, le llega a preguntar si su novio le deja hacer el turno de noche. "Sí, ¿pero acabaría muy tarde?", se interesa la camarera.

"Sí, un poco tarde, si tu novio es celoso, quiero una chica que esté libre para evitar problemas", le recrimina su jefe. Ella, por sus respuestas, comienza a sentirse un tanto incómoda. "¿Por qué lo preguntas?", le dice. Él, al momento, le dice: "Hay que preguntar de todo. ¿Algo malo, Elisa?".

Esta camarera, visiblemente molesta ya, le pregunta si tiene alguna otra pregunta. No sabemos cómo acabó esa conversación, pero lo que está claro es que la tensión se mascaba en el ambiente.

"Espero que denuncia, qué asco", "En algunos sitios hasta te aconsejan que no se aparezca el novio, para evitar movidas y que si te recoge, que te espere fuera", "Recuerdo una entrevista muy parecida. Era para traductora. Siguió más o menos explicándome que tenía que entender que los grupos de guiris venían a desconectar y divertirse, que si alguno se ponía cariñoso, era parte del trabajo"; o "Yo recuerdo a un jefe que se empeñaba en acercarme a casa por mi seguridad", son algunos de esos comentarios que demuestran que, por desgracia, este tipo de situaciones ocurren muy a menudo.

Jesús Soriano, la persona que hay tras la cuenta de @soycamarero y que conocimos en 'Poniendo las Calles'

El responsable de la cuenta @soycamarero, en la que se comparten historias como la anteriormente citada, pasó por los micrófonos de 'Poniendo las Calles'.





Jesús Soriano tiene 35 años. Durante 18 años fue camarero a jornada completa, pero a día de hoy trabaja a media jornada, dado que la otra mitad la dedica a las redes sociales, donde realiza proyectos y ayuda al gremio. Sus años como camarero han sido y son siempre trabajando para los demás. Un día intentó montar un bar, pero no salió bien: “una vez intenté montar una cafetería, pero no fue bien y cerré, que es lo que debería hacer la gente, no seguir y aprovecharse del personal y continúe siendo asalariado.” - contó a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

Escucha aquí la entrevista completa, en la que cuenta alguna que otra curiosidad sobre el sector de la hostelería.

“Es primordial que un camarero tiene que ser sociable, hablar con la clientela, para ser un buen camarero.” - aseguró Jesús. Ser sociable es un pilar fundamental en un país como España, donde la restauración es un pilar económico importante, formando parte de la cultura y la tradición.