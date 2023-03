Cerca de 800.000 parejas tienen dificultades para tener hijos: "Es importante que la mujer conozca sus ciclos"

Unas 800.000 parejas tienen dificultades para concebir hijos en nuestro país, según cifras de la Sociedad Española de Fertilidad. Son entre el 5 y el 17% de la población en edad de procrerar, una tendencia que, según la sociedad científica va en aumento. Frustración, presión social, sentimiento de culpa son las respuestas emocionales de estas parejas, que se debaten entre la adopción y el encajar que nunca tendrán descendencia.

Gema tiene 26 años. Lleva año y medio intentando ser madre, a la frustración y el sentido de culpa, al dolor que le produce la pregunta constante de su entorno, le ha echado una dosis de optimismo. Nos dice que tiene claro que su familia es su marido. “Somos igualmente una familia, tengamos hijos o no, si lo conseguimos bien, si no podemos tener hijos de formar biológica y podemos adoptar fantástico, pero si no, nosotros siempre vamos a ser una familia, más pequeñita, pero igualmente una familia”.

El ginecólogo les tranquilizó mucho, pero reconoce que la presión social constante les está afectando “la sentimos desde el principio, la gente nos preguntaba cuando íbamos a ser padres. Si es verdad que conforme pasa el tiempo disminuye, porque pensarán que a lo mejor pasa algo. Se que lo hacen sin mala intención, pero siguen haciendo las mismas preguntas. Quizás deberíamos pensar en lo que puede influir en la otra persona”.

La dificultad para concebir hijos es un factor más que suma a la baja natalidad en nuestro país. La Sociedad Española de Fertilidad calcula que entre el 15 y el 17% de las parejas, una de cada seis en edad reproductiva, tienen problemas.En números redondos unas ochocientas mil. Y es progresivo.

La edad, el primer factor

El doctor José Espinós, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, asegura que las dificultades para concebir son un problema multufactorial, “pero en los últimos años ante una estabilización de las patologías orgánicas-señala-nos encontramos con todo un grupo de mujeres en los que los factores sociales han tenido una gran importancia, y el protagonista es el efecto de la edad sobre la fertilidad. La edad está íntimamente ligada a la capacidad reproductiva, esto es algo que no ha cambiado en las últimas décadas, y por lo tato si las mujeres van a buscar un embarazo en edades más tardías, evidentemente, la posibilidad de que encuentren este embarazo está reducida”.

La falta de apoyo a la maternidad, el diseño social, el paro en los jóvenes, salarios bajos, hace que la edad para tener hijos se esté retrasando cada vez más en nuestro país: la media de las mujeres madres en España es de casi 32 años, “de las más altas de Europa para tener la primera gestación-advierte el doctor Espinós- Eso nos da un panorama de cual es la situación actual: hay chicas por debajo, pero también las hay por encima. Nos estamos encontrando cada vez más parejas que han tenido sin problemas un primer hijo, y cuando van a buscar la segunda gestación es cuando aparece este problema, sin ninguna patología, solo el paso del tiempo como la probabilidad de embarazo no es la misma cuando tienes 32 que cuando tienes 35 o cuando tienes 38. Evidentemente, el tiempo de exposición se alarga, el numero de intentos tendrá que ser ostentatoriamente mayor, y aquí es donde entramos en una situación de conflicto”.

Culpa y vergüenza

No debes preocuparte si tienes menos de 32 años y llevas intentándolo menos de un año, y menos de seis meses si tienes más de 35. A pesar del optimismo de Gema, las parejas que no son capaces de concebir lo pasan mal. Tanto que, aunque cada vez menos, la infertilidad es un tema tabú. La encuesta Merk señala que el 40% de las mujeres achacan a la vergüenza ese silencio, seguido de la presión social, apuntada por el 26% y de la sensación de fracaso, la causa para el 24%.

Eva Corujo es farmaceútica y especialista en fertilidad. Aconseja desde la página web letyourselves.com, y tiene una consulta on line.

“Es importante que la mujer conozca su cuerpo, sus ciclos, cuando es su ventana fértil” antes de entrar en pánico, aconseja la farmacéutica. Saberlos a las parejas les ayuda muchísmo. En el 63% de los casos, observando esos ciclos “se produce un embarazo”, asegura Eva Corujo. Es “cuando las parejas llevan 12 ciclos sin lograrlo cuando hay que empezar a hacer pruebas al hombre y a la mujer por si hay otros problemas”.

Las parejas que buscan su consejo llegan bastante mal, cargadas de culpa. Por eso hecha de menos ayuda psicológica. “Creo que reforzarla sería fundamental -asegura- que no se sientan con esa incomprensión, que fortalezcan su unión, que no sea algo que les separe, que no entren las culpabilidades. Necesitan ese consuelo porque se sienten muy solos”.