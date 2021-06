Casa Árabe da trabajo a 50 solicitantes de asilo de 24 nacionalidades

Casa Árabe de Madrid inauguró su terraza de verano en la que da trabajo a 50 solicitantes de asilo de 24 nacionalidades diferentes, una iniciativa de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

El proyecto Acoge un Plato nació hace cuatro años con el objetivo de dar empleo a personas refugiadas y se puso en marcha este miércoles por la noche.

"Desde CEAR venimos trabajando con ellos desde hace más de 45 años, y el acceso al mercado de trabajo no siempre es fácil. Muchos de ellos están formados y tienen inquietudes", comentó a EFE su directora general, Estrella Galán.

Casa Árabe contrataba puntualmente el servicio de catering de CEAR para los diferentes eventos que celebra la institución hasta que decidió ofrecer la gestión de la terraza durante este verano, y desde luego no pudimos decir que no", manifestó Estrella Galán.

Durante 42 años, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha defendido el derecho de asilo y los derechos humanos, promoviendo el desarrollo integral de las personas refugiadas que vienen huyendo de conflictos bélicos. Se trata de solicitantes de asilo, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional o en riesgo de exclusión social.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sitúa en 88.800 las personas que solicitaron asilo en España durante el año 2020, de las cuales 46.500 consiguieron lograr la protección internacional.

En CEAR han formado a todas las personas que participan en este programa ayudando a los refugiados a incorporarse al mundo laboral y a recuperar su autoestima e independencia.

"Esta terraza va a tener un fin solidario: cada consumición va ir a un proyecto que aporte inclusión de personas refugiadas a través de la gastronomía", aseguró su directora general.

El menú de Acoge un Plato reúne diferentes sabores de los múltiples países de origen árabe. "Es un trabajo que venimos haciendo desde hace un año, cogiendo recetas tradicionales de las personas solicitantes de asilo, intentando recuperarlas de sus familias", explicó el asesor gastronómico Martín Coronado.

En su misión por defender los Derechos Humanos, CEAR ve en la integración el mejor acceso para conseguir la protección internacional y el reconocimiento de estas personas. La iniciativa gastronómica integra a solicitantes de asilo que, tras un viaje tortuoso a sus espaldas, tienen ahora la oportunidad de reiniciar su vida.

"Es un trabajo muy bonito. Ellos me han ayudado a mí y yo estoy ayudando a otra persona. Me encanta. Me gusta muchísimo", compartía con EFE la refugiada afgana Sharifer Ayubi.

Diferentes personalidades del mundo del espectáculo que apoyan desde hace tiempo a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado dan visibilidad a la iniciativa.

"Si podemos dar voz a quien no la tiene, ahí estaremos. Muchos de nosotros; muchos de mis compañeros colaboran con CEAR también", afirmó la actriz Nathalie Poza, que colabora con la Comisión desde 2005.

"Estas personas empiezan de cero y hay que darles esta oportunidad. Además, el sitio es estupendo; se está muy bien y se come muy bien. Animo a todos a venir. Os va a encantar", confesó la actriz española Raquel Infante. EFE

