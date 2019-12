Buenos hábitos para combatir el insomnio y obtener el descanso que tanto necesitas

Tumbarse en la cama y ver cómo las horas van sucediéndose una tras otra sin poder pegar ojo es muy habitual entre los españoles. Por desgracia, el insomnio en nuestra sociedad es más común de lo que parece. Ello es preocupante teniendo en cuenta lo perjudicial que llega a resultar.

Así lo refleja el estudio llevado a cabo por la Association of Sleep Duration and Quality With Subclinical Atherosclerosis. Tras haber analizado la evolución de casi cuatro mil sujetos a lo largo de siete días se logró determinar que, aquellos que concilian el sueño durante seis horas o menos, tienen un mayor riesgo cardiovascular –concretamente del 34 por ciento–.

Afortunadamente es posible luchar contra aquello que te impide dormir las siete u ocho horas que tanto necesita tu organismo para mantenerse en un estado óptimo. A continuación describiremos los buenos hábitos que darán pie a que, tras reposar nocturnamente cada día durante las horas mínimas requeridas, se vea incrementado tu nivel de bienestar y la calidad de vida en general.

MATERIAL DE DESCANSO

La cama y el resto de elementos presentes en ella juegan un papel esencial en la lucha contra el insomnio. Según nos comentan los expertos del portal encuentracolchon.com, “es fundamental elegir un colchón adecuado a las características morfológicas de cada individuo. Por ejemplo, las personas corpulentas necesitan colchones de mayor dureza, mientras que aquellas más delgadas requieren un colchón más blando para repartir homogéneamente el peso”.

Es esencial probar el colchón antes de comprarlo. Así como algunas empresas, siendo un claro ejemplo Emma Colchón, permiten probarlos sin compromiso y retornarlos en caso de que la unidad en cuestión no convenza al cliente, otros fabricantes o comercios se mostraban reacios a dicha práctica.

De esta manera se ocasionaba que hubieran bastantes consumidores que diariamente dormían en colchones a los que no terminaban de adaptarse. ¿El resultado? Problemas de insomnio. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que los consumidores tienen el derecho de devolver un colchón comprado por Internet aun cuando lo hayan probado. Así pues, hoy en día es totalmente recomendable comprar colchones online.

Indistintamente del comercio elegido, asegúrate de que el grado de firmeza congenia con tus necesidades. Aunque no es el único material de descanso que adquiere relevancia. Permanecer cálido, ahora que llegan las bajas temperaturas, también es fundamental. ¿Cómo conseguirlo sin pagar un dineral por mantas de elevadísima calidad? Con una combinación inmejorable: edredón por encima y, debajo de éste, una manta de coralina. ¡No querrás salir de la cama!

DORMIR CON LAS PIERNAS EN ALTO

Tal como se puede ver en un estudio publicado el año pasado por el medio Neurology, el Síndrome de Piernas Inquietas que padecen hasta un diez por ciento de los españoles puede verse menguado con el simple hecho de dormir con las piernas en alto.

Precisamente uno de los síntomas del citado síndrome guarda relación con el insomnio. ¿Te despiertas en alguna ocasión con dolor en las piernas y necesitas levantarte o caminar un poco para que dicha sensación desaparezca? Es probable que padezcas SPI.

En caso contrario, la mencionada postura igualmente resulta de gran ayuda para muchas personas. Y es que al favorecer el retorno venoso, toda la sangre fluye de manera óptima por el interior de tu cuerpo logrando que, al despertarte de forma natural –sin que lo provoquen los dolores– , se encuentre en plenas facultades.

Conviene destacar el hecho de que, para mantenerse en esta postura, no es necesaria la adquisición de una cama articulada. En las ortopedias venden cojines especiales con el ángulo necesario para que el tronco inferior repose a una altura superior a la del resto del cuerpo, con los enormes beneficios que ello conlleva para tu salud.

CENAR LIGERO Y EVITAR CIERTOS ALIMENTOS

Así como mantener la postura citada en anteriores líneas es beneficioso por varios aspectos, algo similar sucede con una acción que también recomendamos fervientemente desde COPE: cenar ligero.

En concreto, son dos ventajas las que otorga. La primera de ellas vuelve a hacer referencia al insomnio. En innumerables casos, la imposibilidad de dormir es consecuencia de tener dolores y molestias por una difícil digestión. El estómago, al permanecer tumbado y en reposo, no puede lidiar con excesivas cantidades de comida. Todo lo contrario sucede si cenas una ensalada y un yogurt, por ejemplo.

Por si fuera poco, cenando ligero lograrás más fácilmente tu objetivo de bajar de peso, el cual suele ser inviable en caso de padecer insomnio. Así lo afirma la Sociedad Torácica de EEUU cuyo estudio sacó a relucir una cifra alarmante: aquellas mujeres que conciliaban el sueño durante solo cinco horas aumentaban de peso con una mayor probabilidad: el 32 por ciento.

Pero no basta con cenar ligero si quieres olvidarte del insomnio. También conviene dejar a un lado las bebidas estimulantes, tales como las que llevan cafeína en su composición. A su vez, a pesar de tratar con pequeñas cantidades, es importante no ingerir alimentos que ya de por sí resultan difíciles de digerir: lentejas, queso, chocolate, etcétera.