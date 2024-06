Nadie se puede resistir a una deliciosa tortilla de patata. Es, sin duda, uno de los platos estrella (y básicos) de nuestra gastronomía. Un plato muy nuestro. Pero ser básico no significa que su preparación sea sencilla. Es más conseguirla en su punto perfecto no es nada fácil y hacerla al gusto de todos los comensales, tampoco. Por ese motivo, hay quienes optan muchas veces por comprarlas envasadas. Está claro que no es lo mismo que prepararla en caso, eso es evidente. Ahora bien, una tortilla envasada puede salvarnos en alguna que otra ocasión.

Visitas inesperadas, planes improvisados, viajes fuera... es una opción también muy elegida por muchos españoles, como decimos, aun sabiendo que nada tiene que ver con las que preparamos en casa. Ahora bien, como también es evidente, no todas son iguales y muchas veces es necesario prestar atención a la etiqueta para elegir la mejor opción y que sea lo más parecida posible a una tortilla que podemos hacer nosotros mismos.





Lo ha explicado recientemente la doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, quien ha ganado especial repercusión a través de sus redes sociales y sus apariciones en distintos medios de comunicación.

El detalle en el que debes fijarte en la etiqueta de la tortilla de patata envasada

Como decimos, en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, la nutricionista explica qué es aquello a lo que debemos prestar especial atención cuando vamos al supermercado y decidimos comprar una de estas tortillas. "Como la de tu abuela ninguna, pero como alternativa de vez en cuando para unas prisas, para una casa rural, sí puede ser una opción. Eso sí, fíjate bien en la etiqueta porque no todas son iguales", avisa la nutricionista.

Seguidamente, Boticaria García recuerda la importancia de que haya un porcentaje elevado de huevo y patatas. Por ello, y a modo de muestra, enseña una tortilla de patata envasada: "Esta tiene un 41% de huevo. La mayoría está sobre el 20-30%", apunta. También es relevante fijarse en el tipo de aceite que lleva. "Casi todas llevan aceite de girasol y algunas, como esta, pues también incluye aceite de oliva", matiza la nutricionista.





Evitando entrar en polémicas o debates, no se pronuncia sobre la cebolla en la patata. Si embargo, si eres de los aficionados a incluir cebolla, hace también un apunte: Esta en concreto, si te interesa, sí es con cebolla. Lleva un 5,2% de cebolla".

En cualquier caso, lo que más importancia tiene es que "entre huevo, patatas fritas y cebolla, esta tortilla suma más de un 98% de ingredientes que son de verdad". Por lo tanto, la nutricionista deja así claro la relevancia que tiene revisar bien la etiqueta de este tipo de tortillas y asegurarnos que, en su gran mayoría, son todos alimentos naturales.





Boticaria García habla claro sobre si puedes consumir más de tres huevos a la semana

Desde hace muchos años se nos ha dicho que no hay que consumir más de tres huevos a la semana, especialmente si tienes el colesterol muy alto. Y precisamente sobre esto se ha pronunciado hace poco Boticaria García.

La nutricionista ha dejado claro que realmente esto no es más que "un mito". Ha recordado en un vídeo que en el año 1973, la Asociación Estadounidense del Corazón (American Heart Association), hizo una recomendación de no tomar más de tres huevos semanales. Una premisa que, afirma, "parece que caló hondo".

No obstante, y tras más de 50 años, otros estudios han desmontado esta premisa y han asegurado que "no hay problema en comer huevos a diario siempre que se cocinen de forma saludable".