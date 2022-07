El boom de los entrenadores personales: cuánto cuesta y por qué se ha disparado su demanda tras la pandemia

Álvaro Vázquez es un entrenador relacionado con el sector del fitness desde hace más 10 años, donde ha llegado a trabajar en algunas de las cadenas de gimnasios más importantes a nivel nacional. Esta experiencia le ha llevado a convertirse en formador nacional y presenter internacional para programas de fitness y actualmente desempeña labores como entrenador personal desde hace 3 años a nivel presencial y online. En instagram le podemos encontrar como @coach_alvarovazquez.





¿En que consiste el entrenamiento personal?

Un entrenamiento personal consta del diseño de una planificación de la estructuración de entrenamiento adaptado a las necesidades y a los objetivos del cliente. Dentro de esa definición que es muy básica, entran un montón de factores, como puede ser el entorno de la persona, a nivel de su trabajo, a nivel de su familia que pueden alterarnos la consecución de esos resultados. No se queda solo en te entrego una planificación, un excel. Hace que sea para mí ahora mismo, mi profesión, mi día a día, el One to One. Creo que también dentro del proceso, está en el aprendizaje o la enseñanza por parte del entrenador al entrenado, para que entienda el qué, el por qué y el para qué y que consiga así implicarse mucho más en el camino.

¿Cuanto ha cambiado en los últimos diez años?

Sigue siendo una profesión que se encarga de individualizar programas para para los clientes y en ese aspecto sigue así, no, no ha evolucionado, pero sí que es cierto que a raíz de la pandemia, ha habido una mayor implicación por parte de las personas con la actividad física y es de las pocas cosas rescatables de la pandemia, si es que ha habido alguna, pues es que la persona ha entendido la importancia de la actividad física, no solo cuando estuvimos tanto tiempo encerrados, sino además porque minimizaba el impacto del covid. La gente entendió que era muy importante la actividad física, entendió que era importante adherirse a profesionales del sector y eso ha acelerado el proceso de personas adquiriendo o intentando adquirir servicios de entrenamiento personal.

¿Se puede hablar de expansión?

Sin duda, como te decía la actividad física ha tomado un papel muy importante, la gente ha visto que cuando hacía actividad física se sentía mejor, la gente ha notado que cuando está en forma se enferma menos, entonces sí que es verdad que el sector está evolucionando y no se queda más allá de los centros convencionales que conocíamos, esas grandes cadenas, está evolucionando a otro tipo de negocios en los cuales los grupos pequeños, los small group, las boutiques y el entrenamiento personal están tomando mucha importancia es como tendencia en el sector, pero si nos alejamos un poco y vemos una vista de pájaro, si podemos ver esa tendencia ascendente a las personas buscando actividad física, ya sea saliendo a andar o en el otro extremo buscando un entrenamiento personal.

¿Por qué se ha normalizado tanto tener un entrenador personal?

Es verdad que las personas han cambiado un poco también sus preferencias, no, yo creo que muchas veces hay personas que tienen el dinero y lo tienen que emplear en las cosas como la comida, que eso es inevitable, pero es verdad que muchas veces hay personas que a día de hoy están empezando a decidir si salen una vez a la semana a cenar o tienen un entrenador online y yo creo que lo que está cambiando son las prioridades que la gente está entendiendo que la actividad física tiene que formar parte de su día a día y se lo quitan en otras cosas, que a lo mejor son prescindibles y le están dando mucha más importancia a esto, entonces a día de hoy hay personas que puedan tener entrenador personal.

¿Qué difrencia hay entre el entrenamiento online y el presencial?

El tema del entrenamiento online ha cogido mucha fuerza en los últimos dos/tres años, pero en mi caso nunca lo pondría por delante de un entrenamiento presencial, porque el ver una persona delante y simplemente mirarle a los ojos y preguntarle qué tal estás para nosotros los entrenadores puede variar completamente lo que tenías pensado en el día, tú puedes tener una planificación pero como te he dicho el entorno de una persona, pues hace que esa noche por X motivo no haya dormido bien, que no le ha salido algo que le gustaba en el trabajo o que incluso le han despedido, entonces tú tienes que cambiar eso desde el minuto uno que ves a una persona y eso a través de una pantalla no se puede ver, pero se pierde ese contacto por otro lado. ¿Qué ventaja tiene un entrenamiento online? Pues por ejemplo, yo a día de hoy trabajo también con futbolistas, entonces ellos por por X motivos no pueden estar siempre a nivel presencial y una buena manera de tener un seguimiento siempre y cuando esa persona entienda tu sistema de trabajo con un feedback directo pues guiar a esa persona entonces abre más posibilidades en el espectro de que una persona pues ya no son las barreras físicas, sino que oye, a nivel online si quiere trabajar contigo puede tener también ese servicio.





¿Hay un público concreto?

A mí me enamora cuando la persona me dice, oye, Álvaro es que yo quiero llegar a mayor en mejores condiciones y es fundamental, se ha visto como a partir del aumento de la mejora de actividad física se puede reducir el gasto en salud pública, por tanto cuando una persona accede a un entrenador personal porque quiere envejecer mejor no se lo está aportando para él, sino también para todos entonces a mí eso me apasiona y luego hay personas que quieren simplemente llegar en forma a la playa en el verano.

¿Cuánto cuesta? ¿Que servicios se ofrecen?

Esto es un abrir un melón muy grande, porque la verdad es que a día de hoy esto no está arreglado, entonces depende absolutamente del entrenador personal o del lugar donde él desarrolle sus funciones, hay muchísimos formatos. Yo, por ejemplo, no sólo desempeño mis funciones como entrenador personal a domicilio y online, sino que también trabajo en una cadena muy importante de gimnasios en España y me tengo que regir un poco por por las condiciones, ya que estoy "alquilando" un local, un material. Yo estoy condicionado cuando salgo a hacer domicilios por el desplazamiento cobro otro tipo de precio y si estoy online cobro otro tipo de precio, pero por darte algún número el presencial está alrededor de 30 euros, puedes encontrarlo más barato, pero alrededor de 30 euros es lo mínimo y a partir de ahí, pues depende de quién sea la persona, de cuáles son sus objetivos. Muchas veces te preguntas, cuánto riesgo tengo por ejemplo con un futbolista, si yo hago algo mal, esa persona, le puedo condicionar su carrera por tanto mi planificación tiene que ser exhaustiva.

Acceder a un entrenador personal yo entiendo que para los clientes es muy difícil, ahora mismo tienes que confiar en la persona que tienes delante en lo que te quiera cobrar y eso también puede ser en algún modo un freno para las personas que quieran llegar a contratar un entrenador personal.

¿Con cuántos clientes trabajas a la vez?

Es complicado. Ahí es donde tenemos nosotros los entrenadores personales el mayor problema porque al final no podemos estar en todos sitios y tú tienes una agenda, entonces tienes que hacer coincidir tu vida con la vida de tus entrenados, muchas veces no es tan fácil como venga entreno a María lunes, miércoles y viernes a las 8, es que eso puede variar. Entonces tienes un margen, al final ya no solo es por la planificación, planificar es sentarte dos - tres horas y puedes planificar un microciclo de 4 semanas, ya no es eso, es el hacer el seguimiento, el estar. Escribir, aunque no te toque un miércoles entrenar con esa persona, escribir el miércoles, ¿qué tal llevas el lunes? ¿qué tal es el martes? ¿cómo llevas el entrenamiento?. Yo trabajo con una aplicación que esto me lo facilita mucho.

A la hora de seguir a los entrenos es mucho más fácil para mí, porque ellos me pueden escribir constantemente, tienen un cuestionario antes de empezar el entrenamiento para ver cómo se sienten, un cuestionario al final del entrenamiento para ver cómo ha ido la sesión, entonces yo me siento y veo constantemente información sobre sobre mis clientes. Pero las horas del día son las que son, las horas del sueño tienen que estar, tenemos que comer y al final muchas veces nos tenemos que aliar de otros compañeros para poder intentar dar servicio a más personas.

¿Habéis notado una mayor demanda tras la pandemia?

Creo que la persona cuando estaba tanto tiempo encerrada en casa y tenía la opción de salir a pasear al perro que eso fue verdad, una una bola de oxígeno tremenda, se ha dado cuenta que salir a la calle y respirar aire y pasear era era bueno para él o para ella.

Entonces eso yo creo que ha dado mucho pie. Oye, pues voy a salir a andar porque me acuerdo que me iba genial, cuando tenía algún problema o oye, me voy a poner un vídeo de este entrenador o de este entrenadora que hace sesiones que me encantan y resulta que en media hora entrenado, me he dado una ducha y me siento genial, entonces a partir de ahí, yo creo que la gente ha notado que la actividad física influía verdaderamente en su día a día y luego evidentemente tenemos las referencias científicas que demostraban que un buen estado de forma podría minimizar mucho el impacto del efecto del covid de hecho, se veía que personas que podían estar en peor forma física tenían mayores problemas, entonces eso también ha hecho que la gente le urja el por lo menos moverse, que es una de nuestras necesidades desde que existimos, somos personas que basábamos en el movimiento nuestro día a día y esa tendencia al sedentarismo, que estamos viviendo ahora, algo totalmente opuesto a lo que somos a nuestras raíces, entonces creo que todo eso ha hecho que que como tú dices en estos dos últimos tres años haya aumentado muchísimo esa necesidad de por lo menos acceder al movimiento.

La regulación profesional ha comenzado ya a aplicarse en varias comunidades autónomas, en la que los entrenadores personales solo van a poder ejercer en caso de contar con la licenciatura, ¿qué opinas de esto?

Es algo complicado, yo actualmente, estoy cursando la licenciatura después de 10 años en el sector y evidentemente si trabajas en el sector, bueno, como en muchos otros deportes y en muchos otros sectores, tienes que estar constantemente formándote porque la medicina evoluciona, la actividad física evoluciona, igual que evoluciona informática. Este es uno de los sectores que tienes que estar constantemente formándote, por tanto la licenciatura es necesaria, el problema es que al iniciarse esto de la regulación del deporte siempre con una buena intención, que es que no hay intrusismo laboral, que es que personas que no estén con competencia de entrenar a otra persona no lo haga, porque es que no se nos tiene que olvidar que tenemos la salud de la persona de que tenemos delante en nuestras manos, pero es cosa muy seria. Yo entiendo esa parte, pero hay personas que están muy capacitadas, que no van a poder desarrollar su función. Entonces ahí hay división de opiniones.

Cubrir unos mínimos y la carrera la licenciatura te da una base que luego ya tú a partir de ahí tienes que desarrollarte y tienes que seguir, pero te da tablas y yo en esa parte estoy de acuerdo, pero tengo compañeros que trabajo con ellos desde hace mucho tiempo y son personas tan capacitadas, tan inquietas, es que hay personas a día de hoy, son referentes en el sector nacional que no tienen la licenciatura y podría decir nombres, entonces eso es delicado. Yo no estoy ni a favor ni en contra, estoy a favor de la constante formación. Estoy a favor de la constante evolución, es necesario para nuestro sector, pero creo que debería buscarse una vía en la cual, estas personas demostrando una capacidad y unas cualidades puedan acceder a trabajar porque pueden aportar mucho para la salud de las personas.