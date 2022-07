Un bar de Girona alucina con la queja de un cliente y cómo llama a los camareros: "Menuda reseña, campeón"

El desencuentro entre los dueños de un restaurante de Lloret del Mar, en la Costa Brava, y un cliente insastifecho se han convertido en virales esta semana después de que lo compartiese el conocido usuario Soy Camarero. Y es que el principal reproche entre ambos era que el usuario, en un afán por explicar una mala reseña del local, acusaba a los camareros de haber estado mirando constantemente el teléfono móvil, no sólo mientras estos tomaban nota de los pedidos, sino incluso cuando estaban cobrando a los comensales.

Pero no sólo el asunto de los dispositivos móviles era lo que llamaba la atención en las redes, sino los términos en los que ambos estaban intercambiando mensajes. Desde “bro” hasta “primo”, como le respondía el local desde Google. Y es que cada vez estamos más y más acostumbrado a ver interacciones rocambolescas entre clientes y establecimientos, precisamente por la accesibilidad de las redes sociales y por la visibilidad que estas dan.









Quejas porque el camarero mira el móvil



“Sitio postureta que aparenta ser lo que no es”, comenzaba criticando un cliente del restaurante Vela Mar, de Lloret del Mar. “El encargado de la terraza mal, no dejó de mirar el móvil ni cuando estábamos pagando (desconecta un poco bro). Las dos estrellas se las doy por el tartar de rodaballo, estaba bueno”, matizaba el usuario, que dejaba una reseña de dos estrellas sobre cinco.

El local, lejos de achantarse, respondía tajante: “Menuda reseña campeón”. “La hemos tenido que leer tres veces y ni así... ¿Aparentamos ser lo que no somos? Algunas veces hay clientes que no encajan o que tienen una idea equivocada del local.. aun así son bienvenidos”, replicaba el restaurante. Pero lo más curioso llegaba a la hora de explicar por qué los camareros estaban “mirando el móvil”. “Los camareros o encargados, llevan comanderos digitales no móviles y no son "bros" son profesionales del sector que se esfuerzan mucho para atender hasta clientes como tú. El próximo dia el rodaballo te lo pescas tu 'primo'”, sentenciaba.









“No le hablo así ni a mi mejor colega”



Una situación rocambolesca que ha tenido todo tipo de reacciones en redes sociales. “Qué triste que la gente se piense que los camareros están mirando su teléfono”, comentaba un usuario en Twitter. Otro, replicaba: “Cómo de desconectado debes estar para pensar que llevan móviles”. “En muchos sitios es común ver camareros con comanderos son mucho más efectivos que la típica comanda, por otro lado los pedidos a proveedores, manejo de redes, resolución de distintos problemas y muchas otras cosas necesitan el manejo del móvil de parte del encargado o gerente”, explicaba un tercer twittero.

Los había que, incluso, señalaban como lo más grave el uso de ciertos términos: “Las palabras postureta y bro ya me indican mucho sobre ese cliente. Con todos mis respetos, no le hablo yo así ni a mejor colega”, comentaba. No obstante, otro usuario afeaba al establecimeinto que hubiera tenido una respuesta “chulesca” a la mala reseña.