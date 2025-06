Las primarias del PSOE, en el punto de mira: "Tras las de 2014, hubo compañeros que pidieron impugnar varias mesas"

Pese a la negativa de Pedro Sánchez a dimitir, cada vez son más las voces que han estado vinculadas al partido que aseguran que las disculpas del presidente del Gobierno no son suficientes tras la investigación que ha sacado a la luz el informe de la UCO.

La exdiputada y ex portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha estado este sábado en 'Fin de Semana', y ha explicado a Cristina López Schlichting su percepción de la situación actual que afronta el PSOE.

En primer lugar, ha mostrado su sorpresa ante el informe de casi 500 páginas: "La verdad es que creo que a cualquier persona que haya visto el informe le ha tenido que sorprender e impresionar. Hay algunas de las conversaciones grabadas que me atrevería a calificar de escatológicas. Es una visión pornográfica de una organización corrupta en el seno del Gobierno".

EFE Los miembros de la candidatura a las elecciones europeas por Izquierda Española, Francisco Igea Arisqueta (d), Pedro García (i) y Soraya Rodríguez (c)

Rodríguez explica que conoce a los implicados en el caso y hay detalles que ya adelantaban su fama: "Yo les conocía, a Cerdán apenas y Ábalos era un viejo conocido del partido. Sorprende y te indigna.

A Cerdán apenas le conocía porque trabajaba en Navarra, más allá de algún acto. Sin embargo, Ábalos era conocido. Su fama le precede, siempre jugando en los congresos a tener uno o dos delegados para luego poder negociar. Era un hombre que tenía una ONG, cosa que ya llamaba la atención".

Una comparecencia "decepcionante"

"Fue una comparecencia decepcionante", así la califica la exsocialita que asegura que "no estuvo a la altura de los hechos gravísimos que se están investigando. Pero es verdad que está en la línea de la personalidad política del presidente".

"Una rueda de prensa en la que la imagen lo marcó todo, creo que era la primera que hacía en Ferraz desde que es presidente, por lo tanto, esa imagen ya era todo un mensaje. Aseguró que era un problema de partido, pero todos sabemos que eso no era así, que el delito se tenía que producir en el Gobierno, que es donde se firman los contratos. En segundo lugar, el maquillaje impostado era el hacerse la víctima.

Por último, las medidas anunciadas son claramente insuficientes. La auditoría interna casi se la tenía que hacer el partido a él, pero la externa, la de verdad, ya se la está haciendo la justicia al Gobierno que él preside. Lo que se espera de un responsable político es que asuma su responsabilidad y eso se hace con dimisiones, adelantos electorales o reformas estructurales del Gobierno", ha añadido en COPE.

aMAÑO PRIMARIAS

Además, se ha referido a los procesos de primarias en el partido y a los presuntos amaños: "La naturalidad con la que se produce esa conversación a mi me produce escalofríos. Hablaban con la misma naturalidad de robar votos que dinero público. Indudablemente siembra una duda. ¿Va a ser posible saber si eso fue un comportamiento generalizado en otras mesas?

En Navarra ganó Edu Madina en 2014, claramente y perdimos en otros sitios donde pensábamos ganar. Después de esas elecciones, a nosotros, a la gente que estábamos en el comité electoral de las primarias de Madina, nos llegaron compañeros que nos dijeron habría que impugnar esta mesa, sabemos que se metieron votos de personas que no estaban en el censo o de personas que se dijo que habían votado ese día y sabemos a ciencia cierta que nos encontraban en la ciudad.

Edu Madina dijo que de ninguna manera él iba a asumir una impugnación de unas elecciones internas, que eso podía perjudicar claramente la imagen del partido, que eran las primeras elecciones primarias que se hacía un militante-un voto y que había que tirar para adelante, aceptar el resultado y mirar con valentía y pensar que habría que poner, perfeccionar el sistema para otra vez.

¿Es posible hablar de fraude? No, porque si no se hizo en aquel momento la impugnación es imposible saberlo, pero es verdad que esta declaración es brutal".

¿Desconocimiento de Sánchez?

Por último, ha sido clara sobre si se cree la versión de Sánchez, asegurando que desconocía todo: "Me resulta muy difícil creer que Sánchez no supiera nada. Que me digan que se enteró al igual que el resto de ciudadanos de que su mano derecha en el partido y una pieza clave del Gobierno estaba implicado en esto... No me lo puedo creer.

Hay un hecho fundamental y es que Cerdán fue el secretario general que sustituyó a Ábalos. Nunca se nos explicaron las razones de ese cese fulminante. Indudablemente, Ábalos salía porque había algo. Nada de lo que hacía Ábalos era desconocido para Cerdán, ahora ya lo sabemos".