El efecto de la 'escalera invisible' que aumenta el riesgo de ahogamientos: "En solo 30 segundos"

150 personas han muerto ahogadas en lo que llevamos de año en playas, ríos o piscinas. El perfil principal es el de varón, de nacionalidad española y mayor de 45 años. Sin olvidar a los trece menores que han perdido la vida. El año pasado el número de fallecimientos por este motivo fue de más de 450 personas.

Más de 100 de estos ahogamientos han ocurrido en lugares sin vigilancia. Salvador Perelló, responsable de Formación de socorristas de la Federación Española de Salvamento en la Comunidad Valenciana, ha pasado por los micrófonos de Fin de Semana: "Esa gente se ahoga sobre todo en las playas. Cuánto más mayor soy más me gusta ir a la playa cuando menos gente hay. Antes de que llegue el equipo de socorrismo o después de que se hayan ido, y no tienen a nadie que les eche una mano".

Alamy Stock Photo



Explicaba el socorrista el peligro del efecto conocido como 'la escalera invisible', que está detrás de tantísimos ahogamientos: "Nosotros somos animales de tierra y cuando estamos relajados y tranquilos y podemos razonar podemos manejarnos en el medio acuático. Pero cuando entramos en pánico, dejamos nuestra parte racional y nos comportamos de forma irracional: eres un animal de tierra, caes en un hoyo y tratas de trepar para salir del hoyo. Pues eso mismo hacemos en el agua: intentamos trepar apoyándonos en el agua. Y esos movimientos ayudan a hundirnos más rápido. Se estima que una persona tarda unos 30 segundos cuando entra en pánico".

En el caso de los más pequeños, recuerda el especialista el peligro está principalmente en las piscinas particulares: "En el mar los padres están más atentos que en casa, donde se relajan un poquito".

Denunciaba Perelló en Fin de Semana las carencias que detecta en esta materia por parte de las administraciones: "Proponemos que haya un plan nacional de prevención de ahogamientos que no hay en España. No hay una ley de seguridad en las playas (...) no hay campañas de formación e información a la población, no hacemos nada hasta que llega julio y agosto. La seguridad en las playas depende de la Consellería de Justicia y si nos vacían de presupuesto para llevarlo a otras cosas es que no estoy queriendo cambiar una situación que provoca, en la Comunidad Valenciana, 60 0 70 ahogados todos los años".