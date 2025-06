El increíble trabajo de Guillermo, de Madrid, por el que podrías ganar millones de euros: puede que te busque a ti

En estos tiempos que corren, encontrar un trabajo que se ajuste a tus condiciones personales y también económicas, es altamente difícil. Por supuesto, por algo se empieza, y es muy común que a los inicios de tu carrera tengas que aceptar trabajos con los que no estás del todo cómodo.

A todos nos ha pasado que no hemos tenido los mejores horarios, ni las mejores condiciones económicas, pero sabemos que, poco a poco, todo va poniéndose en su lugar y mejorando.

Eso sí, depende mucho de la carrera que hayas elegido, porque hay algunos oficios que tienen mucha demanda y poca oferta. Por eso, hay que buscarse otras opciones y explorar nuevas profesiones.

Europa Press Una mujer sale de una oficina de empleo

Si buceas entre nuevas ofertas, aplicaciones de búsqueda de empleo o a la antigua usanza, te encontrarás con algunos oficios curiosos que no sabías ni que existían, pero que pueden reportarte buenos beneficios. Y no solo económicos.

Por eso, te queremos presentar el trabajo de Guillermo Navarro. Él tiene 43 años, es abogado de profesión, pero su trabajo no está en las oficinas ni frente a un ordenador o en las audiencias.

Su trabajo, por decirlo así, se asemeja más al de un detective. Sin embargo, es un poco diferente, y con razón.

El trabajo de Guillermo, heredado de su padre

Su trabajo puede estar en Madrid, en Viena, o en Nueva York. No es artista, ni actor, ni un gran empresario, pero sí es alguien que necesita viajar por su trabajo. El mundo, para él, es como un gran escape room en el que cualquier pista te lleva a la resolución final del enigma.

No es detective, pero se le parece. Eso sí, necesita dosis de compromiso y sensibilidad. Trabaja gestionando herencias, pero no cualquiera, sino las que han quedado perdidas. Y es que son muchos los que mueren solos y no han organizado su patrimonio, por lo que tienen que encontrar a los herederos.

Muchas veces, tiene que seguir huellas invisibles para llegar hasta personas que no sabían ni que tenían un pariente que había muerto y que la herencia les corresponde a ellos. Buscan, sobre todo, velar por las últimas voluntades del difunto.

Dejar tu herencia a quien te cuida es un deseo posible

El propio Guillermo contaba la complejidad de su trabajo, que, aunque parezca bonito, es difícil a veces de ejecutar. “Tenemos una parte jurídica, pero también de investigación a través de la genealogía, para ir localizando a los familiares”.

Es un trabajo, por cierto, que heredó de su padre, Lorenzo. “Es un trabajo adictivo, descubrir las familias, raíces... Te ves inmerso y es muy atractivo. Hay herencias sin resolver, entre todos los fallecidos en España se da con cierta habitualidad casos de este tipo” confesaba.

Claro, muchas veces los herederos están lejos de donde vivía el difunto, y tienen que viajar para luego juntar a toda la familia. “Normalmente son familias que han ido perdiendo el contacto con el resto de familiares, sobre todo en grandes ciudades, no dejan organizado el patrimonio” decía.

Puede buscarte a ti

Guillermo Navarro confesaba que, normalmente, los herederos reciben con las manos abiertas ese patrimonio, pero sabe que no siempre es tan fácil, porque muchos creen que se trata de un timo.

“Surgen dudas al contactar, “cómo es que tengo derecho” parece un timo al principio, hay que explicar en profundidad el parentesco, que vean que conoces la familia y que tienen un derecho” contaba.

Y es que, como él mismo confesaba, pueden hasta hacerse millonarios, ya que hay herencias muy cuantiosas. “Muchas veces la memoria no llega hasta los herederos y no saben de quién hablamos, el primo, hermano que no sabía ni que existía” confirmaba.

¿Puedes tener una herencia y no saberlo?

Cree, eso sí, que suelen ser momentos muy emotivos, pues, tras su investigación, consiguen reunir a familia que hace tiempo que no se hablaba.

“Había una familia de 60 herederos que no tenían contacto, unos en Austria, otros en Argentina...Establecimos el contacto, con poderes, y la familia fue reconstruyéndose. A veces, tras la notaría, mantienen el contacto” contaba como anécdota.

Además, manda un consejo para aquellos que aún no tengan organizada su herencia y no tengan posibles herederos. “Han cambiado los tiempos, se ha perdido el vínculo con la familia y conviene tratar de mantenerlo vivo porque estas circunstancias son sobrevenidas”.