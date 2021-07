Babyboomers, generación X, Y o Z ¿sabes cuál es la tuya?

A toda una generación, la de los 'babyboomers', le daba un vuelco al corazón al escuchar este jueves en boca del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá que cobrarían menos pensión en su jubilación o que en su defecto tendrían que trabajar más. No han tenido que pasar ni 24 horas para el ministro se desdiga y matice sus palabras. "Ayer no tuve mi mejor día (...) se me entendió mal, eran reflexiones en voz alta", se justificaba.

No obstante, pese a la rectificación del máximo responsable de la Seguridad Social y al alivio de muchos, lo cierto es que la noticia ha despertado el interés por conocer a qué generación pertenecemos y los rasgos que la definen.

X, Y, Z, silenciosos, millennial, baby boomer... son muchas las divisiones que se han hecho en función no solo del año en que nacimos, también teniendo muy en cuenta los gustos,las vivencias que se han compartido o los vínculos creados.

LA GENERACIÓN SILENCIOSA

Es la primera de la clasificación. Comprende a los nacidos entre 1920 y 1940, personas que sufrieron varios conflictos bélicos, marcados por las posguerras, que crecieron con carencias económicas y que vieron cómo las instituciones ejercían un gran control sobre las familias. La mujer, en esos años, estaba en un segundo plano respecto al hombre.

BABYBOOMERS

En este caso se refiere a los nacidos entre 1940 y 1960. Como su propio nombre avisa, esta generación es el resultado del alto repunte de la natalidad tras la Segunda Guerra Mundial. El trabajo centra su vida y se muestran despreocupados por el escaso tiempo del que disponen para el ocio. Con mentalidad más abierta, la mujer comienza ya incorporarse al mercado laboral.

GENERACIÓN X

Son los nacidos entre 1960 y 1980. Para esta generación el ocio y el tiempo libre comienza a cobrar protagonismo, pero sin pasarse, son responsables y tratan de buscar el perfecto equilibrio entre vida laboral y familiar. También son muy sociables y han sido testigos del nacimiento de internet. Se manejan con las tecnologías pero no al nivel de sus hijos que ya han nacido con una consola bajo el brazo.

GENERACIÓN Y O MILLENIALS

Nacidos entre 1980 y 1990. Esta generación es mucho más tecnológica, se desenvuelven bien en las redes sociales y tratan de dedicar más tiempo al ocio que a las obligaciones. Tratan de trabajar en algo que les apasione y les encanta viajar.

GENERACIÓN Z

Nacidos entre finales de 1990 y 2000 en adelante. La tecnología para ellos es una extensión más de su cuerpo. Han crecido con el trasfondo de las redes sociales, bajo el dominio de los influencer, los fake y los 'virales' lo que les ha podido pasar factura en sus relaciones más personales.