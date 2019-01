Azúcar o sacarina ¿qué se debe tomar?

La revista científica The BMJ ha publicado el estudio más exaustivo hasta la fecha sobre los beneficios, o no, que tienen los edulcorantes alternativos. Ya hay respuesta a ¿azúcar o sacarina?

Los investigadores europeos autores del informen destacan que los edulcorantes alternativos no presentan beneficios importantes para la salud. Es más, todavía no pueden descartarse que no tengan efectos negativos.

56 estudios bajo la lupa para realizar una comparación entre quienes no consumían o consumían pocos productos con edulcorantes alternativos al azúcar y quienes tomaban altas cantidades. Los científicos tuvieron en cuenta el peso, el control del azúcar en sangre, la salud bucal, el humor, el comportamiento de los participantes e incluso la existencia de enfermedades renales o cardíacas,

Conclusión: no existen grandes diferencias entre quienes no toman edulcorantes alternativos y quienes los consumen en un alto porcentaje. El consumo de productos sin azúcar tampoco mejora los resultados de índice de masa corporal y los de azúcar en sangre tras el desayuno.

Perder peso

Los sustitutos del azúcar normalmente no tienen calorías, pero tampoco adelgazan. Por tanto, perder peso sigue siendo necesario cambiar los hábitos en cuanto a la dieta general y a la actividad física. Consumir productos sin azúcar no garantiza nada.

Rebajar el consumo de azúcar pasa por dejar de tomarlo y no por sustiruirlo por otro producto.

Los expertos señalan que aún falta mucha información sobre el consumo de este tipo de azúcares a largo plazo. Ahora falta por saber si los sustitutos del azúcar son completamente inocuos o, tal y como se sospecha, tampoco hacen un gran favor a nuestro cuerpo.