Una azafata revela el truco con el que podrás viajar gratis en primera clase: "Funciona"

Cuando cogemos un vuelo, lo primero que nos gustaría es ir cómodos en nuestro asiento. Sobre todo, si se trata de un viaje en el que vamos a permanecer mucho tiempo a bordo. Por suerte, la asistente de vuelo Helena Afroughi ha dado algunas claves para ayudar a los pasajeros a ascender en su categoría de asiento gratis en un hipotético próximo viaje. Es muy sencillo, lo primero que necesitas es ser amable con la tripulación de cabina.

Así lo explicaba Helena a The Express: "Puede venir y hablar con nosotros un poco. No demasiado a no ser que la conversación fluya, porque he tenido pasajeros que se sientan y hablan muchísimo tiempo. Y después de eso, pregunta. Si lo preguntas con amabilidad, es raro que un equipo diga que no". Por tanto, ser amable con el personal que trata de hacer tu viaje más cómodo puede convertirse en tu 'llave' para cambiar tu asiento.









La asistente de vuelo también admitió que ese tipo de "soborno" contribuye a que la tripulación trate al pasajero de manera diferente, ya que Afroughi aseguró que darles golosinas dulces podría hacer que sea más probable que muevan al viajero de asiento para ofrecerle un mejor viaje. O incluso cambiarle de clase.

"Lo que siempre funciona es cuando la gente trae algunos dulces a la tripulación, chocolates o lo que sea. Y se quedan un poco de tiempo", indicaba. Además, añadía que "la gente lo hace como agradecimiento, pero lo he visto más con personas que tienen familiares trabajando también como tripulación, por lo que aprecian más a la tripulación".

Pese a estos buenos consejos, Helena indicó que estas advertencias podrían no funcionar en todas las aerolíneas, ya que se rigen por normativas distintas. Tampoco son unas reglas que funcionan en aquellos miembros de la tripulación que son más gruñones o nuevos empleados que siguen su trabajo a rajatabla. "A un nuevo miembro de la tripulación de cabina le costaría decir que sí porque temen las consecuencias, pero por lo general, cuando has estado en la aerolínea durante algún tiempo, sabes que está bien hacerlo", indicaba esta empleada al medio anteriormente citado.

"Las aerolíneas tienen su propias reglas y cosas con respecto a los regalos pero no está de más preguntar, nunca se sabe", decía.

¡No son un mito! ¿Cómo puedes conseguir billetes de avión baratos?









A diferencia de lo que podemos creer, comprar los billetes de ida y vuelta no siempre es la opción más barata. Busca, investiga y compara si reservando por separado el itinerario del comienzo y el del final de tus vacaciones puedes ahorrar algo de dinero. ¡Sólo vas a perder unos minutos y puedes ganar unos eurillos!

De hecho, otro gran consejo es que borres las cookies de tu navegador. El motivo por el que debes hacerlo es el siguiente: tu ordenador memoriza' las páginas por las que navega y si estás buscando vuelos, las páginas de las aerolíneas saben que quieres irte de vacaciones y suben el precio de los billetes. Por eso, te recomendamos que borres las cookies de tu navegador o busques desde un dispositivo y compres desde otro.

También puede ser útil que navegues en modo incógnito.