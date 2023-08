Un camarero se hace viral mostrando en redes cómo se "venga" de los clientes que no le dejan propina

Con el pago a través de la tarjeta o del móvil, cada vez es menor o incluso nula la propina que dejamos en los bares o restaurantes y esto es motivo de queja para la mayoría de los camareros.

Uno de estos casos lo encontramos en Estados Unidos, donde un camarero ha compartido un vídeo de humor en su perfil de TikTok en el que ha revelado cómo se venga de aquellos clientes que le dejan poca propina. La publicación ha sido objeto de crítica para muchos usuarios de la red social, que han encontrado injusto el comportamiento del trabajador.

En su red social suele contar y compartir historias y anécdotas desde su experiencia como camarero. En una de sus últimas publicaciones explicó una situación en la que servía una copa a un cliente bajo el título de: "Cuando un cliente escatima con la propina, entonces tú escatimas también".

Se grabó preparando un vaso de soda con hielos y tan solo un chorro de vodka, vengándose así de los clientes que le dan poca propina o que directamente no le dan. "Entonces con el resto de la mezcla me tomo un chupito", ironizó el camarero.

El vídeo cuenta con casi 25.000 me gusta y cerca de 1.000 comentarios, ha recibido tanto críticas como comentarios comprensivos. "Si simplemente me das una cerveza o me preparas la bebida más básica, no te daré propina en absoluto", "siento que estés haciendo tu trabajo" o "esos son siempre los mismos que dicen 'no es necesario dar propina'... Pues quédate en casa y prepárate las copas allí" son algunas de las palabras que han dejado los usuarios como respuesta al vídeo.

Ángel Expósito desvela cómo se comportaba con los clientes cuando trabajaba de camarero

El director de La Linterna, Ángel Expósito, desvelaba cómo actuaba con clientes durante los años en los que trabajó como camarero, mucho antes de que se convirtiese en comunicador de COPE. Lo ha hecho durante la sección 'He visto luz' junto a Jon Uriarte, en el que han repasado las complicaciones que viven en el mundo de la hostelería, así como repasaban el manual del 'buen camarero'.

Y es que el 40% de las plazas universitarias de Turismo y Hostelería quedan desiertas. “Por eso, COPE te ayuda a tener el diploma y para ello Jon Uriarte, que al igual que yo, también fuimos camareros antes que frailes” comentaba el director del programa este lunes. Así, puedes que muchos oyentes de 'La Linterna' no lo sepan, pero Expósito hizo sus primeros pinitos en el mundo de la hostelería en el bar propiedad de su padre antes de dedicarse al periodismo.

“No hay nada que exija más arte que ser camarero. Tienes que saber un poco de todo, salvo ofender y humillar”, comentaba Uriarte. De igual forma, el director de 'La Linterna' destacaba que “hay que saber tratar al cliente y que se sienta como en casa”.

Pero, ¿cómo se comportaba Expósito con los clientes? El propio periodista ha querido recordarlo, a la par que confesaba que se divertía jugando a un pequeño juego de roles. “Ojo que camarero serio y borde también tiene su punto”, comentaba Uriarte tras un audio del programa de EiTB 'Vaya Semanita'. Así, Ángel Expósito reconocía: “Sí, yo he trabajado a la vez en la misma barra con los dos polos, impresionante, era divertidísimo”.

“¿El mala leche y él...?” “El mala leche y el vacilón, era fantástico”, concluía el director de 'La Linterna' entre risas.

