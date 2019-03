10 curiosos trucos para saber venderte y lograr tus metas

"La oratoria no solo me ha abierto nuevos campos de trabajo, también me ha ayudado a mejorar en el resto de facetas de mi vida. Ahora doy conferencias, presento un programa nacional de radio y he empezado a hacer televisión". Es el testimonio del Borja Pascual, CEO de Gruporum que reconoce la importancia de conocer las técnicas y estrategias para conseguir comunicar con éxito. Quien le ha ayudado ha sido María José Bosch, comunicadora con más de 20 años de experiencia en los principales medios del país, entre ellos la Cadena COPE y que acaba de publicar 'Comunicar con éxito' (editorial Editatium) un manual para ayudarnos a conseguir nuestros objetivos profesionales y personales.

Saber contar historias, la dicción, articulación, vocalización, la importancia de los gestos....¿Cómo manejarlos correctamente? Apunta algunos de los útiles y prácticos consejos que la autora ha contado a cope.es: