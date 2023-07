Alexandra Cousteu afirma que está "muy preocupada" por el auge de la extrema derecha

La activista medioambiental Alexandra Cousteu ha reconocido hoy que el auge de los partidos de extrema derecha le "preocupa mucho", y ha advertido que la parte negativa que genera el cambio climático, la "ansiedad" en mucha población, no deja ver las cosas positivas que se están haciendo.

Así lo ha declarado Cousteau (Los Ángeles, 1972) durante una rueda de prensa en el marco del V Encuentro de los Mares -que se celebra en Tenerife hasta el 19 de julio- y donde esta noche recogerá el Premio Sartún, con el que cada año el congreso reconoce la labor de personas u organizaciones que trabajan en favor la conservación de los océanos.

"Estoy muy preocupada con estos temas, desafortunadamente a la extrema derecha no la teníamos presente hace 20 años y eso me preocupa, pero no solo por motivos medioambientales. La única solución es que sigamos intercambiando y teniendo reuniones", ha señalado.

En este sentido, la experta submarinista y nieta de Jacques-Yves Cousteau aboga por el "capital natural" -el que cree en la inversión en la naturaleza viva y la creación de una economía positiva para la naturaleza.

Durante la rueda de prensa la estadounidense también ha señalado que la "parte negativa" que genera el cambio climático, la "ansiedad", es negativa porque "aún queda mucho por hacer" y hay "cosas positivas que se deberían der a conocer para equilibrar las noticias (...), porque hay mucha gente que lo único que desea es esconderse y echarse a llorar".

Tras 10 años trabajando con la ONG Oceana, Cousteau apuesta por apoyar "la pesca para poder alimentar a la población" y recuperarla "desde la perspectiva de las cuotas científicas" con el objetivo de que "la ciencia y la pesca" abracen "un modelo que sea válido".

Por ejemplo, ha explicado, "cerrar la cuota" de pesca hasta que la ciencia opine que es un "buen momento" para volver a pescar una especie.

Y en este sentido, Cousteau también ha señalado a los cocineros, porque ellos "pueden hacer fuerza en la defensa de los mares" con gestos como trabajando en sus cocinas con peces pescados de manera sostenible.