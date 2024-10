Hace la mili en Madrid y la experiencia que vive le pasa factura años después: "Sudando y agobiado"

Llega uno de nuestros momentos 'estrella' del programa. Charlar con los oyentes más fieles y dicharacheros. En este caso, les preguntamos a nuestros 'fósforos' por sueños particulares que han tenido.

El primer 'fósforo', llamado Álvaro, relata que el sueño más recurrente que tiene es, cuando está enfermo y tiene gripe, "sueño que entro a un centro comercial que antes estaba abandonado y que hay una especie de anaconda al lado de una tienda. Yo me levanto y me ataca. Siempre que paso por la tienda, me da como yuyu".

Inmediatamente después, hablamos con Esther. Desde que era niña, sueña que va por la calle y "de repente, me sale un toro. Desaparece todo el mundo y, de repente, no consigo escapar. La verdad es que me gustaría saber qué significa".

Tatiana es una oyente que ha querido compartir su testimonio. Tiene varios sueños recurrentes. Uno de ellos es que está embarazada y que se lo dice a su marido. "Estoy barrigona, ya de 9 meses", relata en 'Herrera en COPE'.

José María hizo la mili en Madrid. En el año 82. Seis años después, "soñaba que me llamaban del cuartel muy serios y me decían que se habían quemado los archivos y que no tenían constancia de que había hecho la mili. Me despertaba sudando y agobiado".

"sueño que me quedo ciega por la subida de tensión pero sigo viendo perfectamente"

El sueño de Francisco, oyente de Jerez de la Frontera, le ocurre durante la Semana Santa. Le ocurre todas las madrugadas del Viernes Santo. Termina de ver las procesiones y se echa una cabezada los Jueves Santo. Dice que, en ese tiempo, tiene la pesadilla de que se queda dormido y que llega a tarde para procesionar. Y lo pasa fatal, claro. Asegura que también le ocurre a muchos cofrades.

Otra 'fósfora' aprovecha los vuelos para descansar. Y le sucede que se despierta más cansada. Suele soñar que se queda ciega "por la subida de tensión. Yo no sé por qué, pero yo sigo viendo perfectamente. Es curioso".

Mario es un 'fósforo' que no suele tener pesadillas. Duerme más o menos bien. Pero recuerda que, el otro día, tuvo una pesadilla. Soñaba que le atacaban unas brujas y que la defendían sus hermanas. "Cogí a mi mujer de los pelos del susto y todavía me lo recuerda", relata.

Daniel, por otra parte, explica que su sueño es que no ha terminado la carrera. Que le falta una asignatura. Y se despierta angustiado. Lo cierto es que la carrera la acabó en el 94. "Ya ha llovido un poco. Hablando con otras personas, veo que es un sueño bastante común".

Por último, otra oyente sueña que vive en una olla de lentejas. Algo surrealista que provoca las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.