El alimento con el que conseguirás reducir el colesterol y la grasa: fácil de preparar y en poco tiempo

Seguro que, a lo largo de estos años, cada vez que has ido a hacerte un análisis de sangre o chequeo médico, te has preocupado por el nivel de colesterol. Es posible que sientas miedo, cada vez que vas al médico, de que sea muy alto, sobre todo, si estás ya en una edad avanzada. Y si ese es el caso, seguro que has hecho algo para reducir esos niveles de colesterol.

Te han podido dar un fármaco en algún momento o, lo que se suele hacer, cuidar más la alimentación. Obviamente, ese tipo de dietas las tienes que consultar con un profesional, pero aquí te traemos un consejo adicional para reducir ese colesterol que te trae a vueltas y que te puede ser muy útil.

??Inyecciones contra el colesterol malo: en @MediodiaCOPE analizamos en qué consisten y para qué pacientes



??El jefe de Medicina Interna del Hospital La Paz, de Madrid, aclara a @pilargmuniz que es un fármaco con RNA y mucha innovación detrás https://t.co/EDYT3H8Qim — COPE (@COPE) October 25, 2023

Se trata de un alimento en concreto que te ayuda a controlarlo y también a reducir los triglicéridos: las semillas de chía. Al menos así lo confirma un estudio de la Universidad de Harvard, que asegura que las semillas de chía son un grandísimo aliado para nuestra salud.

No es su única función, también puede prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades y ayuda a mejorar tu salud cardiovascular, además de tener un efecto antiinflamatorio.

Eso sí, no es un alimento "muy fácil" de tomar, por lo que convendría tomarla en "crudo", pero añadiéndola a prácticamente cualquier plato. Eso sí, debe ser en platos algo más húmedos, para que estas semillas puedan hidratarse. Se puede tomar, eso sí, en alimentos como lácteos, tipo yogures, batidos o en ensaladas o en bizcochos o bollos.

El alimento que comes diariamente sin medida y que no te ayuda a adelgazar

Y es que, muchas personas con miedo de engordar, consumen muchos alimentos que creen que no engordan, sin medida. Sin embargo, muchos de ellos no ayudarán a perder peso, sino todo lo contrario.

Uno de ellos es uno que consumes de forma diaria: el aceite de oliva. Aquí en España lo usamos prácticamente para todas las comidas, y si bien es cierto que es algo muy sano, consumirlo en exceso es perjudicial y puede llegar a afectar al peso. Lo mismo ocurre con otro de los alimentos estrella de nuestra dieta: el aguacate.





Y es que esta fruta tiene grandes cantidades de grasa, y si la consumimos en exceso, puede provocar que engordemos en lugar de adelgazar. Lo mismo pasa con el pan integral, que es bueno para nuestro cuerpo, pero no hará que adelgacemos.

Un experto desvela la hora a la que debes empezar a comer para empezar a perder peso

En España llevamos un ritmo de vida muy distinto al del resto de los europeos. Solemos despertarnos mucho más tarde, más aún los que hacemos Poniendo las Calles, que trasnochados durante toda la semana. Sin embargo, la mayor diferencia con el resto de Europa esta sin duda en los horarios de las comidas y sobre ello hablamos con Alfredo Fernández.

Resulta que hay una rama de la biología y otra de la nutrición que estudian cómo nos afecta todo esto. Son la cronobiología y la crononutrición. Las comidas son muy importantes. En Finlandia, por ejemplo, empiezan a comer a partir de las 11:00 horas. En Gran Bretaña lo hacen alrededor de las 12:00 horas y en Italia a partir de las 13:00 horas.





Pero en España lo habitual es empezar a comer a las 14:00 horas o 14:30 horas, aproximadamente. La pregunta que nos hacemos en Poniendo las Calles es como afectan estos horarios tardíos a nuestro organismo. Cuidado que esto es importante. Alfredo Fernández es profesor de nutrición en la Universidad del País Vasco y nos da todas las claves.

"Según la evolución humana, estamos acostumbrados a que nuestra actividad se concentre especialmente en las horas de luz y descansemos durante las horas de oscuridad", comienza explicando, "entonces, nuestro organismo y como aprovechamos los nutrientes que están en los diferentes alimentos, también están acostumbrados a ese ritmo".