La absurda prohibición que ha hecho un restaurante a sus empleados que ha abierto un debate en redes: “Como siempre”

Sabemos, sin ningún tipo de duda, lo complicado que es muchas veces encontrar trabajo. El hecho de buscar, sin preámbulos, suele ser un trabajo en sí mismo. Y es que inviertes muchísimo tiempo en montar el currículum, moverlo por las diferentes empresas, y ni qué decir tiene cuando te toca hacer entrevistas.

Suelen ser procesos muy largos, porque te citan para una o para más entrevistas, y es todo un camino que puede llevarte meses. Con eso ya cuentas cuando empiezas a buscar trabajo, por lo que, a menudo, necesitando el dinero para poder subsistir, llegas a aceptar cualquier trabajo que te ofrezcan.

Alamy Stock Photo Camarero sirviendo cerveza

Suelen ser trabajos muy honrados que requieren muchas horas y termina siendo especialmente cansado. Es importante tener en cuenta que son trabajos que deben tener unas condiciones muy atadas y bien especificadas, porque a menudo vemos cómo se pueden vulnerar esas condiciones laborales.

Y muchos de esos trabajos que se suelen aceptar son del sector de la hostelería. Sin embargo, son trabajos que son especialmente duros y que requieren de muchas horas, no solo de pie si no, sin apenas descansos.

Por eso, cuentas de redes sociales como la de @SoyCamarero suelen recopilar ofertas de trabajo que no tienen ni pies ni cabeza y que suelen reabrir viejos debates.

La absurda prohibición de un restaurante a sus empleados

No solo esta cuenta recopila ofertas de trabajo, sino también respuestas de jefes a empleados o condiciones de ciertos lugares, o reseñas que dejan clientes en Google.

Y una de las historias que ha querido recopilar ha sido la norma que ha puesto un restaurante español a todos sus empleados. La nota llegaba a través de una compañera que le hacía llegar el correo que les había mandado su jefe.

Se trataba de una prohibición muy especial a la que ninguno daba crédito: no pueden visitar el restaurante en el que trabajan mientras estén librando.

“Queda estrictamente prohibido que cualquier miembro del equipo consuma alimentos o bebidas en los locales de la empresa durante sus días de descanso” rezaba la norma.

El mensaje, además, iba más allá y aclaraba que “la medida se ha implementado para asegurar un uso adecuado de nuestras instalaciones y garantizar que tanto el personal como los clientes disfruten de la mejor experiencia posible en nuestros espacios”.

Claro, esto, inmediatamente, ha abierto un debate con el resto de usuarios, que se dividían entre que les parecía una buena norma porque seguramente implicaba que algunos empleados iban al local en días de libranza a consumir gratis, y los que opinan que se trata de una norma absurda.

Hay, eso sí, gente que cree que, aunque no estuviera prohibido, no es del todo correcto acercarse al lugar donde trabajas cuando no te toca hacerlo.

Dimite como camarera tras su primer día

Esta experiencia de la joven la ha contado la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero, que se dedica a recopilar este tipo de historias en su cuenta y a ayudar a sus compañeros de trabajo (aunque no los conozca personalmente).

Dice que ella le mandó esta historia, pero prefirió mantenerse en el anonimato, al igual que omitir el nombre del restaurante. Igualmente, se refería a él como "restaurante muy famoso de Barcelona".

Pues bien, entre las condiciones de trabajo, le daban alojamiento para poder trabajar allí. Sin embargo, nada era lo que parecía. "Se fue el primer día de trabajo al ver las condiciones de alojamiento y por alguna de sus condiciones" expresaba en esta cuenta.

Y es que lo que le hacían firmar no se ha visto en otro lado. Eran una serie de condiciones que muchas no tenían ni pies ni cabeza. "La camarera siempre debe sonreír, y ser amable, muy amable. Al cliente no le interesa si nos duele la muela o nuestra abuela está enferma" decía una de ellas.

En otras, se pedía que a "la camarera le guste lo que haga y lo haga con amor y cariño, porque sino todo sale de mala gana. Si son aprendices, con más razón deben ser más felices de aprender una profesión".