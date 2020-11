Todo lo que debes saber sobre los bombos del sorteo de la Lotería de Navidad

Cuando pensamos en la Lotería de Navidad, hay dos elementos del sorteo de cada 22 de diciembre que a todos nos vienen a la cabeza de forma instantánea: los niños de San Ildefonso y los bombos que contienen las bolas de la suerte.

No, las esferas no son las mismas desde que empezó a celebrarse el evento. Si así fuera, hablaríamos de unos bombos de principios del siglo pasado. Estos fueron renovados hace 14 años y la encargada de fabricarlos es una empresa de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Como se necesitaba pasar a albergar 100.000 bolas de números en lugar de las 60.000 de antaño, no quedó más remedio que llevar a cabo el cambio: hacían falta bombos de mayor capacidad.

Los protagonistas por excelencia de la Lotería de Navidad están fabricados de una aleación de cobre, estaño y plomo. Además, la estructura en la que se apoyan los bombos más famosos de España es de acero forrado de chapa de latón pulida. Las piezas son pequeñas, de mecano, y para unirlas se emplea alambre de, una vez más, latón.

Hay dos bombos. Uno es el grande, que mide 2,80 metros de alto y pesa 800 kilos: en él se encuentran las bolas de los números del sorteo. El otro es el pequeño, en el que van las 1.807 bolas de los premios: mide 70 centímetros y pesa unos 400 kilos.

Por otro lado, las bolas que contienen los números y los premios están hechas de madera de boj que procede de Galicia. Pesan 3 gramos y miden 18 milímetros. Los números se graban con láser y el suelo del salón del Teatro Real de Madrid en el que se celebra el sorteo es de moqueta para evitar que las bolas rueden si se caen.

En el interior de la estructura de acero que sujeta los bombos, se encuentra el motor que los acciona. Los números se leen con gran rapidez gracias a un sistema identificador de bolas, a través de un programa informático, que incorporan los bombos. Así, es más rápido elaborar la lista final de premios y ordenar las liras (mecanismo en el que se colocan las bolas de forma ordenada y que permite la comprobación de éstas antes del sorteo: hay en total 200 liras y en cada una de ellas caben 500 bolas) para el sorteo del año siguiente.

