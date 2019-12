De la Reina Letizia a Mercedes Milá: famosos que han jugado a la lotería... y les tocó

El 22 de diciembre es uno de los días que esperamos con más ganas de todo el año. Todos madrugamos para encender la tele y escuchar a los niños de San Ildefonso cantar cada uno de los premios de la Lotería de Navidad con el corazón encogido por si alguno de los que han cantado es el nuestro. Pocos son los afortunados que han disfrutado alguna vez de estos codiciados premios ya que las probabilidades son menores al 15% pero como todo en la vida, siempre hay excepciones, y son varios los famosos a los que les ha tocado alguna vez, desde Mercedes Milá y ¡hasta la Reina Letizia!

Aunque parezca mentira, la Reina Letizia ha experimentado la sensación de que le toque la lotería una vez en la vida. Su historia es de lo más curiosa porque fue gracias a unos décimos que le regaló su excompañero Miguel Garau, periodista catalán y miembro de la Asociación de Veteranos de RTVE. El número que llevaba escrito el papel era la fecha de su enlace, el 22504, y removió cielo y tierra para encontrarlo en una administración de lotería y regalarle a ella y al por entonces príncipe Felipe 20 décimos como regalo de boda. No fue mucho lo que les tocó, 12.000 euros, y fueron donados por la Casa Real a una ONG.

Los Reyes, en el Palacio Imperial de Japón antes de asistir a la cena de gala con ocasión de la ceremonia de Entronización del Emperador Naruhito. https://t.co/eaHbSGlQQA pic.twitter.com/nbyYVPjdWt — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 22, 2019

Uno de los casos que merecen ser contados por la historia que hay detrás es el de Nacho Guerreros. La vida del actor de la serie 'La Que Se Avecina' cambió radicalmente cuando le tocó la lotería. En 2002 soñaba con dedicarse al mundo de la interpretación y gracias a este premio lo consiguió. Se llevó una buena cantidad de dinero gracias a que sus padres tenían varias participaciones del número del Gordo. Con el premio se trasladó a Madrid, abrió su propia tienda de decoración y con el dinero compró los derechos de una obra de teatro que le sirvió para llegar a triunfar en televisión.

Mercedes Milá es otra de las famosas que ha experimentado la sensación de que te toque la lotería. En 2006 cuando trabajaba en la productora Megamedia, la que por entonces se encargaba del programa 'Gran Hermano', el número que llevaban todos los trabajadores fue el que tocó y tanto ella como el resto de trabajadores, se llevaron un buen pellizco.

En esta lista de famosos que han jugado alguna vez a la lotería y les ha tocado también hay un hueco para el mundo de la política. En concreto para el que fuera presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que ha ganado la lotería no solamente una vez sino varias, incluso en el año 2008 cuando estaba imputado por delitos de fraude fiscal, alegando que estos movimientos de dinero se habían producido por haber ganado varias veces la lotería. Un caso parecido al de Juan Antonio Roca, el cabecilla de la trama Malaya, que ganó hasta 50 premios en tan solo 15 años.

También hay a quien le ha tocado la lotería y, por un despiste, se ha olvidado de cobrar el premio. Es el caso de Carmen Lomana, que aunque no le gusta comprar décimos, siempre hay alguien que le regala participaciones porque “le da más suerte”. Tanta suerte que una vez le tocó y se le olvidó mirarlo y perdió la cantidad de dinero que le había tocado.

El mundo de la música tampoco podía faltar y en esta ocasión la afortunada es la cantante Soraya Arnelas. Le encanta comprar lotería allí donde va, en todas las ciudades por las que pasa con su gira o con su familia compra un décimo, una costumbre que ha heredado de su familia. Comprando tantos números alguno tenía que tocar y en una ocasión disfrutó de un segundo premio, que no está nada mal.

Por último, y no menos importante, está Carlos Sobera. El presentador de 'First Dates' ha llegado a acumular hasta 25 décimos en un mismo año, aunque no todos los ha comprado él, algunos se los han regalado o los ha compartido con alguien. Aunque no deja de intentarlo, lo máximo que le ha llegado a tocar son 300 euros, pero sigue probando suerte cada año en Navidad por si consigue pillar algo.