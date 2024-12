¿Hasta qué día se pueden comprar décimos de Lotería de Navidad 2024? Esta es la fecha límite

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados de cada año en España. La emoción por hacerse con un décimo y soñar con el Gordo comienza mucho antes del 22 de diciembre, y aunque la mayoría de las personas suelen esperar hasta el último momento para adquirir su billete, es importante conocer la fecha y la hora límite para comprar décimos, ya sea de manera presencial en una administración o a través de Internet.

Si prefieres la opción tradicional y te diriges a una administración de Loterías y Apuestas del Estado, debes saber que la fecha límite para la compra de décimos físicos será el 21 de diciembre de 2024, justo un día antes del sorteo.

Fecha límite para comprar el décimo físico

Las administraciones estarán abiertas hasta las 22:00 horas de ese día, momento en el que cesarán la venta de billetes físicos. A partir de esa hora, no será posible adquirir décimos directamente en las administraciones. Así que, si tienes en mente visitar una de estas oficinas para obtener tu décimo, no lo dejes para el último minuto.

Alamy Stock Photo Un hombre sale después de comprar un boleto de lotería de Navidad en la sucursal de lotería.

Es importante tener en cuenta que, aunque las administraciones estén abiertas hasta esa hora, puede haber momentos de gran afluencia de compradores, lo que podría generar largas colas o posibles retrasos. Por ello, si no quieres correr el riesgo de quedarte sin tu décimo, lo ideal es comprarlo con antelación para evitar sorpresas de última hora.

Compra online: la fecha también es el 21 de diciembre

Para quienes prefieren la comodidad de no desplazarse y optar por una compra online, la fecha límite también será el 21 de diciembre a las 22:00 horas, igual que en el caso de los décimos físicos. A través de Internet, puedes adquirir tu décimo en las plataformas oficiales habilitadas, como la web de Loterías y Apuestas del Estado, y también en otros portales autorizados.

La diferencia es que, al comprar online, no recibirás un décimo físico como tal. Sin embargo, el sistema te enviará una confirmación de compra por correo electrónico que incluirá todos los datos necesarios, como el número de décimo y la fecha de compra, garantizando su validez.

Si optas por esta modalidad, tendrás la certeza de que tu décimo está reservado para ti, aunque no podrás tenerlo en tus manos hasta después del sorteo. Es recomendable que guardes el correo de confirmación como comprobante, ya que será el único documento válido en caso de resultar ganador. Este comprobante estará validado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, lo que garantiza su autenticidad.

EFE Compra de Lotería de Navidad

Muchos se preguntan si comprar el décimo con antelación aumenta las probabilidades de ganar. La respuesta es no. Todos los décimos, ya sean comprados con días de antelación o en el último minuto, tienen exactamente las mismas probabilidades de resultar agraciados en el sorteo. No importa cuándo se adquiera el décimo ni si es en una administración física o en línea, la probabilidad de que tu número sea seleccionado es la misma, ya que el sorteo se realiza de manera aleatoria. Por lo tanto, si eres de los que prefiere dejarlo para el último minuto, no te preocupes, tu número tendrá las mismas opciones de ganar que el resto.